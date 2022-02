Dolberg bleibt bis zum Abpfiff bei der Sache

Dolbergs Carsten Schröer hatte so eine Vorahnung – und sollte damit am Ende Recht behalten. Denn der Landesligist behielt beim 29:23 (12:9) die Oberhand gegen den FC Erkenschwick und verließ die Halle als strahlender Sieger.

Carsten Schröer, Rückraumrechter beim Handball-Landesligisten SV Eintracht Dolberg, hatte vor dem Spiel gegen den FC Erkenschwick ein gutes Gefühl. Wenn die Einstellung stimme, so der 32-Jährige, dann würde seine Mannschaft auch die Punkte behalten. Er sollte recht behalten: Der SVE besiegte die Erkenschwicker mit 29:23 (12:9) und ging als strahlender Sieger vom Spielfeld.

„Wir hatten uns sehr gut auf den Gegner vorbereitet, waren sehr präsent, auch wenn in den Anfangsminuten nicht alles geklappt hat“, brachte es Trainer Andreas Schwartz auf den Punkt. Vor allem im Angriff wusste seine Mannschaft – allen voran Maximilian Brentrup mit zehn Toren – zu überzeugen. Nach neun Minuten hatte sich die SVE-Sieben bereits mit 6:2 abgesetzt. Diesen Vier-Tore-Vorsprung hielten die Gastgeber bis zum 12:8 (29.). Kurz vor der Pause verkürzte Erkenschwick auf 9:12.

Schwartz-Sieben mit Nervenstärke

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste auf 10:12 (33.) und 12:14 (36.) heran, doch die Schwartz-Sieben behielt die Nerven und den Matchplan bei. Bis zur 40. Minute hatte sie sich wieder ein Vier-Tore-Polster herausgearbeitet (18:14). Anders als noch eine Woche zuvor in Haltern blieben die Dolberger bis zum Abpfiff konzentriert, machten keine leichten Fehler und ließen die Gäste nicht mehr ins Spiel kommen, so dass der 29:23-Erfolg nicht mehr in Gefahr geriet. „Wir haben die Aufgabe richtig gut gelöst, auch wenn wir noch zu viele Tore zugelassen haben“, analysierte Schwartz. „Aber das ist klagen auf hohem Niveau.“

Tore SVE: Brentrup (10), Settele, Heißt, Krabus, Funke (je 3), Bußmann, Rödelbronn, Northoff (je 2), Taubitz (1)