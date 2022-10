Drei Punkte verzweifelt gesucht

In Ahlen rappelt’s: Hüseyin Bulut (r.) und sein Schalker Gegenspieler schonen sich im Bodenkampf nicht und können dabei auch schon mal schmerzhaft den Ball mit dem Gegner verwechseln. Auch gegen Kaan-Marienborn dürfte es harsch zur Sache gehen.

Nur ein Sieg in den letzten zehn Spielen. Geht ja gar nicht. Nicht, dass man sich die feine Gewinnerei noch abgewöhnt. Dafür ist das Prickeln einfach zu schön und der praktische Nutzen für die Tabellensituation offensichtlich.

Aber an diesem Samstag (14 Uhr) treffen gleich zwei aufeinander, die wirklich gerne wieder mal Freudentränen vergießen würden. In Ahlen spielen die Rotweißen mit dem FC Kaan-Marienborn gegen ihren Bruder im Geiste. „Ähnlich wie wir“, muss Trainer Andreas Zimmermann ungern zugeben. „Spielen ordentlich, belohnen sich aber nicht.“

Sieben Liga-Spiele wartet der Aufsteiger, der ab dem zweiten Spieltag fünf Erfolge in Serie hingelegt hatte, schon auf seinen nächsten Dreier und verfällt bald in eine Herbst-Depression.

Ganz so arg steht es um RW Ahlen aber doch nicht. Immerhin hat sich die Truppe mit zwei sehenswerten Unentschieden gegen „zwei Schwergewichte“ (Zimmermann) wieder in die Waagerechte gebracht. Auch, wenn der Sieg gegen Rödinghausen näher war, als der gegen Schalke, egal, jetzt muss eben Kaan-Marienborn für das Verpasste herhalten. „So einfach wird es aber leider nicht“, sagt Zimmermann. „Die haben schon eine erfahrene, ordentliche Truppe beisammen. Aber wir sind auch klasse drauf. Ich freu mich schon auf unsere Performance“, ist der Fußballlehrer gewohnt optimistisch.

Es ist ja nicht nur die erneut ansteigende Leistungskurve, die im Ahlener Lager Mut macht. Auch die personellen Engpässe weiten sich. Zwar hat sich Außenverteidiger Mordecai Zuhs eine Zerrung geholt, dafür sind aber Kapitän Kevin Kahlert, Nico Hecker und Pascal Itter ins Teamtraining eingestiegen.

Für Zuhs stehen Spieler wie Temin oder Neicu bereit, gleichzeitig gerät Kahlert schon wieder zum Edeljoker in der Abwehr. „Kaan ist brandgefährlich in seinen Standards. Da gegen könnte sich ein Kahlert mit seiner Kopfballstärke gut machen“, weiß Zimmermann, der aber den gerade erst gesundeten Routinier wohl noch nicht gleich auflaufen lassen will.

„Wir wollen da weitermachen, wo wir gegen Schalke und Rödinghausen aufgehört haben“, wünscht sich Zimmermann Initiative und Ehrgeiz. Und – bitte schön! – vielleicht einfach mal zwei Punkte mehr als sonst.