Durchstarter Wöstmann - von der Kreis- in die Oberliga

Er ist von Vorhelm aufgebrochen, die Fußball-Welt zu erobern. Noch vor zwei Jahren trug Davin Wöstmann den Dress des A-Ligisten Westfalia, ab Sommer nun das Trikot der Hammer SpVg. Der 23-jährige Stürmer nimmt die Herausforderung Oberliga an. Noch geht er für den Bezirksligisten SV Neubeckum erfolgreich auf Torejagd. In der kommenden Saison versucht er sein Glück drei Spielklassen höher.

So etwas nennt man Karrieresprung. Vor zwei Jahren spielte Davin Wöstmann noch mit seinen Kumpels bei Westfalia Vorhelm in der Kreisliga A, ab Sommer geht der 23-Jährige vier Etagen höher auf Torejagd. Für Hamm – in der Oberliga Westfalen. Nein, einfach gemacht hat sich Stürmer Davin Wöstmann diese Entscheidung wahrlich nicht. Alle, deren Worte bei ihm Gewicht haben, hat er um Rat gefragt. Und alle, von seinen Eltern über den Onkel, der wie sein Vater früher ebenfalls gekickt hat, bis zu seinen Freunden legten ihm nahe: „So eine Chance sollte ich mir nicht entgehen lassen“, so Wöstmann über die Beratungen mit seinen Vertrauten.