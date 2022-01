Durchwachsene Bilanz der RWA-Frauen mit Höhen und Tiefen

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge blicken die Bezirksliga-Fußballerinnen von Rot-Weiß Ahlen auf den ersten Saisonteil zurück. Ausrufezeichen in den Pokalwettbewerben folgten Pleiten in der Liga. Sicherlich ein Grund für die schwankenden Leistungen war, dass die einzige Torhüterin im Verlauf der Hinrunde ausstiegt. Für den zweiten Saisonabschnitt ist die Position nun vielversprechend und doppelt besetzt

Eine richtige Berg- und Talfahrt mit allen Höhen und Tiefen erlebten die Bezirksliga-Fußballerinnen von Rot-Weiß Ahlen in der Hinrunde. Zunächst gelang ihnen im Westfalenpokal eine faustdicke Überraschung, als sie den Landesligisten SC Wiedenbrück mit 2:1 besiegten und erstmals in der Vereinsgeschichte in die zweite Runde des Wettbewerbs eingezogen sind. Kurz darauf trafen sie im Kreispokal mit dem SV Germania Stirpe auf den Titelverteidiger, den sie aber ebenfalls aus dem Wettbewerb (3:2) beförderten. Auch der Start in die Bezirksliga-Saison war brillant, wurden die ersten drei Spiele allesamt gewonnen.