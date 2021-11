Ehemaliger RW-Coach Marcel Stöppel steigt auf

Im vergangenen Jahr stand Marcel Stöppel vor der Frage: Fußball als Hauptjob oder Berufschullehrer? „Ich habe mich für den sicheren Weg entschieden“, sagt der 28-Jährige. In Hamm unterrichtet er nun Auszubildende, in Münsters Süden demnächst als Cheftrainer Kicker einen Westfalenligisten. Denn der gebürtige Beckumer, der vier Jahre lang auch Nachwuchsteams bei RW Ahlen betreute, übernimmt den TuS Hiltrup.

Es ist eine komfortable Situation für Marcel Stöppel. In dieser Saison steht er als Co-Trainer des TuS Hiltrup noch nicht in der Hauptverantwortung und kann sich in Ruhe ein Bild von den Stärken und Schwächen des Teams machen, das er daraufhin zur neuen Serie übernimmt – als Chef.

„Das ist ein Riesen-Vorteil“, sagt Stöppel selbst über seine aktuelle und zukünftige Rolle bei dem Westfalenligisten aus dem Stadtteil Münsters. Er lernt die Mannschaft kennen, die Mannschaft ihn, auch an der Kaderplanung kann der Beckumer bereits werkeln. Eine lange Anlaufzeit wird der 28-Jährige also definitiv nicht brauchen, wenn er im Sommer 2022 zum Cheftrainer befördert wird – denn genau das ist seit einer Woche offiziell.

Aufgabe in Hiltrup ist ein Glücksfall

Die Aufgabe beim TuS Hiltrup ist für Marcel Stöppel aber noch aus einem anderen Grund ein Glücksfall. Sie ermöglicht es ihm, seine Leidenschaft weiter auf hohem Niveau auszuleben, nachdem er zu Jahresbeginn vor einer kniffligen Entscheidungstand.

Setzt er alles auf die Karte Fußball und nimmt das Angebot einer Vollzeitstelle im Profibereich an, nachdem er zuvor zwei Jahre die U 16 des MSV Duisburg trainiert hatte? Oder geht er den sichereren Weg und wird nach seinem Studium als Berufschullehrer tätig? „Das war schon nicht so einfach“, sagt Stöppel, der vor seinem Wechsel nach Duisburg vier erfolgreiche Jahre im Nachwuchsbereich von Rot-Weiß Ahlen hatte, davon zwei als Trainer der U 19.

Der Beckumer entschied sich schließlich für die zweite Option und unterrichtet jetzt Deutsch und Wirtschaftswissenschaft an einem Berufskolleg in Hamm. „Das war am Ende wirklich eine Frage der Sicherheit. Ich habe mittlerweile auch ein Haus in Beckum gekauft“, erklärt der A-Lizenz-Inhaber, wieso er sich für das Beamtentum und gegen den Schleudersitz bei einem Proficlub entschieden hat. „Dann kam die Anfrage aus Hiltrup genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagt Stöppel. Denn nun, wie gesagt, kann er beides perfekt vereinen: den krisenfesten Job und seine Tätigkeit bei einem Club aus höheren Gefilden.

Und in Hiltrup hat Marcel Stöppel, der bei der Beckumer SV seine ersten Schritte als Spieler und Trainer gemacht hat, einiges vor. Derzeit steht der TuS in der Westfalenliga im grauen Mittelmaß, doch damit soll bald Schluss sein.

Zumindest, wenn es nach dem künftigen Trainer geht, der gleich mal einen Vertrag über zwei Jahre in Münsters Osten unterschrieben hat: „Wir wollen mit unserer jungen und hungrigen Truppe mittel- bis langfristig oben angreifen.“