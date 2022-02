Ein Dreier für das Wohlbefinden

Unter Nachbarn passt man sich gerne mal an. Der schnelle Blick über den Zaun gleicht Unterschiede meistens aus. Und so gehen der SV Lippstadt und RW Ahlen derzeit brav dieselben Wege. Noch jedenfalls. Beide gleichauf mit 28 Punkten, im Hinspiel gab’s ein bescheidenes 1:1 und beide sind die letzten vier Spiele sieglos. Das kommende Treffen soll nun Schluss machen mit der Gleichmacherei. Das – wen überrascht es? – hat sich Andreas Zimmermann ganz fest vorgenommen. „Noch einmal so ein 3:1 wie letztes Jahr, das würde mir gefallen“, muss der Trainer RW Ahlens am Samstag ab 14 Uhr beim Nachbarn nicht lieb sein.

Drei richtig dicke Punkte

Zumal es natürlich um drei richtig dicke Punkte geht. Nur der Sieger kann weiteren Abstand zwischen sich und der Abstiegszone legen. Manager Joachim Krug ahnt nämlich schon: „Das wird noch ein Hauen und Stechen geben zum Ende.“ Und da will man doch eigentlich nicht dabei sein. Je früher, desto besser.

Ob das dann ein Vorteil ist, wenn Samstag in der Liebelt-Arena der Startschuss für die nächste englische Woche fällt? Mittwoch kommt Essen, Samstag dann Oberhausen, wieder ein knochenbrechendes Programm für die Rotweißen. „Nö, wir haben die ganze Woche durchtrainiert und einiges erarbeitet“, betont Zimmermann, dass man sich auch nach Saisonende ausruhen kann. „Wird Zeit, die Jungs sind bereit und pushen sich schon selbst.“

Volle Konzentration auf Lippstadt

Nur Wiesweg bleibt gesperrt, seine fünfte Gelbe Karte konnte der Defensive wegen des Schalke-Ausfalls noch nicht absitzen. Kann gut sein, dass diesmal Patrik Twardzik in der Abwehr die Feuerwehr spielt, denn der Sechser-Ersatz Marzullo war, so der Trainer, „nur aus der Not geboren. Letztendlich ist er eben ein Stürmer.“ Und so wird wohl auch die Vertragsverlängerung eher in die Zeit nach dem Terminstress gelegt. „Wir haben viele Gespräche geführt. Es geht ja gar nicht um das Gehalt, sondern um die Umstrukturierungen“, verrät der Trainer. „Wir wollen schließlich Lösungen aufzeigen, die am besten sind für den Verein.“ Und deshalb konzentriert man sich lieber aktuell auf Lippstadt. Drei Punkte – die sind jedenfalls heute am besten für den Verein.