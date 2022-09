Ein halbes Desaster schmerzt auch

Ahlen

Das Wetter war so trüb wie die Leistung und die Zuschauerzahl im Wersestadion stimmte auch niemanden glücklich. Lediglich 373 Besucher sahen am Sonntag eine 1:3-Heimniederlage von RW Ahlen gegen die U 21 des 1. FC Köln. Eine verdiente Schlappe bei strömendem Regen, da die Rot-Weißen weder beim Zweikampfverhalten noch beim Passspiel zu gefallen wussten. Besonders in der ersten Hälfte lag vieles im Argen.

