Ein Sprung ins kalte Wasser für RW-Trainer Golombek

Ahlen

Ob es am Freitagabend in Köln regnen wird, ist nicht überliefert. Und doch hat die Partie von RW Ahlen etwas von einem Sprung ins kalte Wasser. Denn nach nur zwei Tagen Amtszeit steht Andreas Golombek in der Verantwortung. In Panik verfällt der 54-Jährige aber keineswegs.

Von Henning Hoheisel