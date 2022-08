Ein werdender Papa im Aufwind

Im Hause Dej steht Großes an: André Dej und seine Frau Carolin erwarten eine Tochter. Zeit für den 30-Jährigen anzukommen an der Werse. Sportlich ist ihm das ohne Frage bereits gelungen. Wohnungstechnisch ist die Sache in der Mache.

Wohntechnisch muss André Dej noch in Ahlen ankommen. Ein Appartment in der Wersestadt steht ihm erst jetzt, Mitte August, zur Verfügung. Bis dahin durfte er die Ahlener Hotels – von Art Hotel über Hof Münsterland bis hin zum City Hotel – testen. Fußballerisch ist der 30-Jährige aber bereits in Ahlen zuhause, steuerte er in in den ersten drei Ligaspielen sowie einem Pokalduell bereits drei Tore bei.

Dej wechselte im Sommer von Ligakonkurrent Fortuna Köln an die Werse. Ein Grund, warum es bei dem Mittelfeldspieler derzeit so gut läuft, ist die Tatsache, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal Vater wird. Zusammen mit seiner Frau Carolin, seit 2020 verheiratet, erwartet er eine Tochter.

Errechneter Geburtstermin ist zwischen Mitte September und Anfang Oktober – nicht mehr lange hin also, aber der werdende Papa ist genau wie die werdende Mama noch ganz entspannt.

„Üben“ konnten die beiden schon mit Mischlingshund Benji, den das Paar vor fünf Jahren aus Rumänien rettete. „Jetzt kommt das richtige Baby“, sagt Dej lachend. Was ist, wenn seine Tochter später auch einmal Fußball spielen will? „Dann würde ich sie unterstützen. Aber auch bei jedem anderen Weg, den sie einschlagen möchte“, so Dej, der selbst aus einer Eishockey-Familie stammt. Sein Großvater war Spieler und später Trainer und auch sein Vater jagte dem Puck hinterher. Mit ihm gehe ich hin und wieder zu den Spielen der Kölner Haien. Generell gucke ich lieber Eishockey oder auch American Football als Fußball“, gesteht der Mittelfeldspieler.

Football statt Fußball – wenn Dej Amerikaner wäre

Die US-amerikanischen Sportarten haben es ihm angetan. Sein Traum ist es, einmal ein Spiel vor Ort zu sehen. Der Urlaub in den USA war für 2020 als Hochzeitsreise geplant, konnte aber aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht stattfinden.

„Wäre ich in den USA aufgewachsen, hätte ich sicher Football statt Fußball gespielt. Dort ist einfach mehr Action“, sagt Dej, der jeden Sonntag die NFL im Fernsehen verfolgt. Aber als Deutscher, der zeitweise auch die polnische Staatsbürgerschaft hatte, hat er mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen – und das nicht unerfolgreich: 96 Drittliga-Spiele hat Dej mittlerweile absolviert. Sein Ziel lautet, die 100 vollzumachen. Mit Lotte ist er 2016 Meister in der Regionalliga West geworden und in die Dritte Liga aufstiegen. „Das war meine erfolgreichste Zeit. In Liga zwei bei Regensburg konnte ich mich leider nicht durchsetzen“, blickt der Mittelfeldmann zurück.

Auch an seine Erfahrungen mit der polnischen Junioren-Nationalmannschaft denkt André Dej noch gerne zurück.

Für Ahlen hat er sich entschieden, weil ihm die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Visionen des Clubs zugesagt haben. „Zudem wollte ich frühzeitig Planungssicherheit wegen der Familienplanung haben“, erklärt Dej.

Vieles ist neu in Ahlen, aber sein Sitznachbar in der Kabine nicht. Dort sitzt er wie schon bei Fortuna Köln neben Pascal Itter. „Calli“ und er bilden auch regelmäßig eine Fahrgemeinschaft in die Domstadt. Mit dem Trainer hat er bisher noch nicht ausführlich über den Geburtstermin gesprochen. „Wir lassen das alles auf uns zukommen.“ Fest steht aber schon, dass eine längere Elternzeit nicht möglich ist.