Eine Stunde Bundesliga ist den A-Junioren zu lang

Im Moment müssen sie sich beim HLZ Ahlen noch damit begnügen, nur phasenweise Bundesliga-Handball anbieten zu können. „Zusammengefasst bekommen wir in einer Viertelstunde 16 Tore und machen nur eins“, rechnet Sebastian Supenkamp, A-Jugend-Co-Trainer, vor, wie die 25:41-Niederlage gegen Hamburg zustande kam.

Immerhin: Im Vergleich mit dem Saisonauftakt in Lemgo lag die Wurzel des Übels nicht mehr im Erspielen von Torchancen, sondern im Verwerten eben jener. „Wir treffen nicht und werden dann nervös, weil wir nicht treffen“, hat Supenkamp beobachtet, wie sein Team gegen den Handball Sport Verein Hamburg ein erstes Mal den Kopf verlor.

Bis zum 7:7 war das HLZ bestens in der Partie, der HSV ging im Anschluss wieder auf einen Treffer weg - so weit, so gut. Dann indes vergab Jasper Mevenkamp einen Siebenmeter und läutete damit eine siebenminütige Torflaute seines Teams ein, in der Hamburg auf plus sieben stellte (7:14).

Ein Szenario, das sich nach der Pause wiederholen sollte - diesmal war das HLZ zehn Minuten lang raus. Seine Gäste fackelten nicht lange und zogen von 11:19 auf 12:28 davon. „In dieser Phase waren wir mit allem beschäftigt, nur nicht mit Handball“, sagt Supenkamp, der die Lösung der Probleme in guten Gesprächen mit seinen Schützlingen sieht: „Das ist nichts Handballerisches. Wir treffen ja einfach das Tor nicht.“

Immerhin, und das war die gute Nachricht, durfte Supenkamp auch sehen, wie sich seine Farben in der Schlussphase in die Partie zurückkämpften und den Rückstand zumindest konstant hielten.

„Die Jungs haben nach wie vor jedes Tor gefeiert“, zieht Supenkamp seinen Hut und spricht den 150 Zuschauern in der Ebert-Halle ein ähnliches Lob aus. „Wie die auch beim Stand von minus 15 noch Alarm gemacht haben, das war der Wahnsinn.“