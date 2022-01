Einstellung und Ergebnis stimmen bei den SG-Männern

Die Volleyballer der SG Sendenhorst bleiben in der Verbandsliga aussichtsreich im Rennen. Auch wenn der 3:1-Sieg kein Griff in das Feinkostregal war. Auch ein Arbeitssieg bereitet manches Mal Freude. Vor allen Dingen, wenn die Einstellung stimmt.

Phasenweise in Bedrängnis, aber nicht bezwungen: Bastian Mefus und die Verbandsliga-Volleyballer der SG Sendenhorst.

Geschenkte Siege gibt es in der Verbandsliga selten. Der 3:1-Erfolg (25:17, 22:25, 25:23, 25:23) der SG Sendenhorst in der Männer-Verbandsliga über den TV Westfalia 07 Epe gehörte auch nicht zu dieser Kategorie, sondern war eher ein Arbeitssieg. Es war eine Partie, die von entscheidenden Brüchen in recht ausgeglichenen Situationen geprägt war.