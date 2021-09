Eintracht Dolberg gewinntDerby beim TV Beckum

Die Beckumer Marius Gottwald (l.) und Jannick Striethorst (r.) nehmen den Dolberger Tristan Settele in die Zange.

„Dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient“, brachte es Andreas Schwartz schonungslos auf den Punkt. Und das, obwohl der SV Eintracht Dolberg das Landesliga-Derby beim TV Beckum mit 17:16 (6:9) für sich entschieden hat.

Mit dieser Einschätzung war der Dolberger Trainer nicht allein. In den 60 Minuten wussten nur die beiden Torhüter und die Fans auf den Rängen zu überzeugen. Kevin Kreft im TVB-Kasten zeigte eine landesligataugliche Leistung, genauso wie sein Gegenüber Lucas Mächling.

Und die Fans feuerten ihren TVB lautstark an, obwohl das, was sie zu sehen bekamen, eine einzige Enttäuschung war. Mit einer Ausnahme: Das 4:1 für den TVB erzielte André Kösters per Kempa, den Vincent Kaiser für ihn aufgelegt hatte.

Der TVB ging mit 3:0 (7.) in Führung und baute diese sogar auf 7:3 (19.) aus. Doch dann dominierten die Fehler im Angriffsspiel, sodass der SVE durch drei Treffer in Folge auf 6:7 verkürzte. Mächling entschärfte in dieser Phase unter anderem einen Siebenmeter von Vincent Kaiser. Johannes Arndt und Jan Fischer trafen zum 9:6-Halbzeitstand.

Nach dem Wiederanpfiff erwischten die Männer von Trainer Roland Berief erneut den besseren Start und setzten sich auf 11:6 ab. „In dieser Phase hätten wir mehr Ruhe ins Spiel bringen müssen“, bemängelte Berief. „Außerdem haben wir gleich mehrere 100-Prozentige liegen gelassen.“

Das sollte sich rächen. Schwartz stellte die Deckungsformation von 6:0 auf eine offensivere 5:1-Variante um. Das zeigte Wirkung. Die eh schon nicht durchschlagskräftige Angriffsreihe verlor komplett den Faden, sodass die Gäste Tor um Tor aufholten. Sechs Minuten vor dem Ende geriet der TVB beim 14:15 erstmals in Rückstand. Zweimal glich die Berief-Sieben noch aus. Lars Westhues erzielte den 17:16-Siegtreffer für die Gäste. Kaiser versuchte, André Köster noch einmal per Kempa in Szene zu setzen, doch der Versuch misslang

TVB: Kreft, Berief – Kaiser (4/2), Arndt (3/2), André Kösters (2), Streithorst (2), Justus Kösters (2), Kober (1), Micke (1), Fischer (1), Leinkenjost, Rieping, Gottwald, Beil.

SVE: Mächling, Muer - Funke (6/3), Heising (2), Brentrup (2), Westhues (2), Johannwiemann (2), Tobias Schroeer (1), Carsten Schroeer (1), Simon (1), Settele, Heisst, Krabus, Taubitz, Rödelbronn.