Engels und Kreft suchen ihr Glück bei der Fortuna

Ziehen künftig nicht an einem Schal, sondern Strang: Neu-Trainer Daniel Rohde (v. l.), Benjamin Engels, Lars Horlitz (neuer Co-Trainer), Steven Kreft und Daniel Budde (Koordinator Herrenfußball)

Die zweite Saisonhälfte ist gerade erst gestartet, da gibt Fortuna Walstedde schon zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit bekannt. Ab dem Sommer werden nämlich Benjamin Engels und Steven Kreft die Kreisliga-Fußballer aus dem Lambertusdorf unterstützen.

Engels ist 31 Jahre alt und fühlt sich auf der Außenbahn wohl. Aktuell spielt der Rechtsfuß, der früher für den SVF Herringen, SuS Rünthe und SSV Hamm auflief, beim VfJ Lippborg. Mit dem Wechsel nach Walstedde folgt er dem Ruf seines alten und neuen Coaches Daniel Rohde. Der sagt zu dem Kicker: „Wir freuen uns sehr, dass sich Benjamin trotz höherklassiger Angebote aus dem Soester Raum dazu entschieden hat, den Weg mit uns weiterzugehen. Er hat in Lippborg gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt.“ Engels sei jemand, der Spiele entscheiden könne. Der 31-Jährige selbst liebt Herausforderungen und möchte sich nun in einem neuen Fußballkreis beweisen.

In dem kennt sich Steven Kreft dagegen sehr gut aus. Schließlich wechselt der Mittelfeldakteur im Sommer von Vorwärts Ahlen II zu den Walsteddern. Das Kicken lernte der 21-Jährige bei FSG Ahlen. „Ich hatte Lust auf einen Tapetenwechsel und freue mich darauf, in einem talentierten Team anzugreifen“, nennt Kreft den Grund für den Wechsel. „Wir stehen schon länger in Kontakt und sind begeistert über seine Zusage“, bemerkt Daniel Budde als Koordinator für den Herrenfußball bei Fortuna. „Sowohl Steven als auch Benjamin bringen Mentalität und Ehrgeiz mit.“