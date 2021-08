Erfolgreiche Doppel-Premiere beim RV Ahlen

Corona hat vieles durcheinandergebracht – auch den Turnierkalender des KRV Warendorf. Deshalb fand das Turnier des Reitvereins Ahlen nicht im Mai, sondern nun im August statt. Geschadet hat es dem Veranstalter nicht.

„Wir sind super zufrieden“, zog Turnierleiterin Alexandra Swonke ein kurzes, aber aussagekräftiges Fazit. Zu-frieden deshalb, weil auch die Absprache mit einem Nachbarverein wunderbar klappte. Am zweiten Augustwochenende ist in jedem Jahr der RV Ostenfelde-Beelen mit seinem Turnier an der Reihe. Für die Ahlener, die ihr Turnier in diesem Jahr nicht absagen wollten, blieb eben nur dieser Termin. Um sich gegenseitig die Teilnehmer nicht streitig zu machen, sprachen sich die Vereine aus Ostenfelde und Ahlen ab und passten die Zeitpläne entsprechend an.

25 Prüfungen an drei Tagen

So konnte auch der RV Ahlen interessante Prüfungen anbieten. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, sagte Alexandra Swonke zum Programm mit 25 Prüfungen an drei Turniertagen. Zumal nicht nur die Corona-Pandemie in der Vorbereitung eine Rolle spielte – auch für den neuen Vorstand war es das erste gemeinsame Turnier.

Verein kann sich auf seine Reiter verlassen

Und obwohl vieles anders war, konnte sich der RV Ahlen auf langjährige Sponsoren verlassen – und neue hinzugewinnen. Verlassen konnte sich der Verein auch auf seine Reiter. Jule Eberschneider wurde in einer Dressurprüfung der Klasse E Zweite und ließ später noch einmal Rang drei folgen. Kira Steinschulte beendete das L-Springen mit Idealzeit auf Rang zwei. Die gleiche Platzierung gab es für Maja Möhl in der Dressurreiterprüfung der Klasse L. Mit dieser Platzierung im Hinterkopf legte sie in der anschließenden L-Dressur auf Trense nach. Mit Dos Barrios und der Wertnote 7,7 holte sie sich die Siegerschleife ab. Mit Ines Post (mit Dexter) und Celine Fleuter (mit Cicco Belli) platzierten sich in diesem Wettkampf zwei weitere Reiterinnen des Gastgebers auf den Rängen drei und fünf.

Klar, dass auch das sportliche Fazit in Ahlen positiv ausfiel. „Wir haben tollen Sport gesehen“, bilanzierte Alexandra Swonke. Das traf auch auf die beiden M-Dressuren am Samstag zu, die der Dortmunder Uwe Ruck und Kathrin Becker aus Werne für sich entschieden.

Als letztem Sieger des Turniers durfte Swonke schließlich Alexander Rottmann vom RV Vornholz gratulieren. Mit Amity FBH gewann er das Stechen des M-Springens vor Lisa-Christin Lindstedt vom RV Albersloh mit Anton.