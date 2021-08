Erst die Arbeit, dann das Spiel für die SG Sendenhorst

Belastungsprobe für die SG Sendenhorst. Denn nach der Einheit am Donnerstagabend ging es für die Landesliga-Handballer erst richtig los. Ein Intensiv-Wochenende wartet. Abschluss und Höhepunkt ist am heutigen Samstagnachmittag das Freundschaftsspiel gegen das HLZ Ahlener SG III. Gespielt wird gegen den Bezirksligisten ab 15.30 Uhr in der Westtor-Halle. 80 Zuschauer sind dabei unter Berücksichtigung der Drei-G-Regeln sowie der Nachverfolgung per Luca-App willkommen. Zuvor steht aber Training auf dem Plan. Der Einheit am Freitag folgen gleich drei weitere am heutigen Vor- und Mittag, ehe es dann spielerisch wird – gegen die ASG-Dritte. „Die Jungs sollen ja auch etwas tun“, sagt Trainer Thorsten Szymanski und lässt erahnen, was die SG-Handballer erwartet.