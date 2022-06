Erstliga-Profi Sebastian Damm wechselt nach Ahlen

Das HLZ Ahlener SG lässt mit einer weiteren Verpflichtung aufhorchen: Aus der ersten Liga, vom Bergischen HC, wechselt Sebastian Damm an die Werse. Damm!? Richtig: Der Bruder des bereits in Ahlen weilenden Julian Damm.

Da ist den Verantwortlichen des heimischen Drittligisten HLZ Ahlener SG ein Coup gelungen. Mit Sebastian Damm vom Bergischen HC wechselt nicht nur ein erst- und zweitligaerprobter Profi an die Werse, sondern gleichzeitig auch der ältere Bruder von Kreisläufer Julian Damm. Die Familienzusammenführung ist dabei vor allem auch sportlich eine spannende Geschichte.

Der 26-jährige Sebastian Damm spielte in den vergangenen acht Jahren als Profi in der Bundesliga. Seine Profi-Karriere startete beim TSV Bayer Dormagen, 2016 wechselte er zum VfL Lübeck-Schwartau, bevor ihn 2019 der Ruf aus dem Oberhaus, vom Bergischen HC, ereilte. Hier spielte Damm drei Spielzeiten auf Linksaußen sowie im Rückraum.

Ab der kommenden Spielzeit geht Damm nun gemeinsam mit seinem Bruder Julian für das HLZ Ahlener SG in der Dritten Liga auf Punktejagd. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sebastian einen erfahren und gleichzeitig sehr sympathischen Spieler für uns gewinnen konnten,“ kommentiert Team-Manager Jan Anton die Neuverpflichtung.

Damm hat schon viele Spiele des HLZ gesehen

Damm absolvierte in acht Profi-Spielzeiten 241 Spiele in der ersten und zweiten Liga sowie im DHB-Pokal und warf hierbei mehr als 500 Tore. Nun zieht es ihn aus unterschiedlichen Gründen an die Werse.

„Ich habe die Saison meines Bruders und die Entwicklung der Mannschaft sehr genau verfolgt und viele Spiele gesehen. Natürlich ist der Schritt aus der ersten in die dritte Liga groß, aber die professionellen Rahmenbedingungen in Ahlen und das große Potenzial des Teams haben mich letztendlich überzeugt“, freut sich Damm auf die Familienzusammenführung und seine neue Mannschaft, die er „bereits alle sehr gut kennt“.

Zukünftig will der gebürtige Hesse seinen Fokus neben dem Handball mehr auf sein Studium legen. „Das ist in der ersten Liga so gut wie unmöglich,“ merkt der 26-Jährige an, der sich darüber hinaus natürlich besonders freut, zukünftig mit seinem jüngeren Bruder auf Punktejagd zu gehen. Dabei passt Damm genau in das Anforderungsprofil der jungen Ahlener Mannschaft und von Frederik Neuhaus.

„Sebastian ist ein intelligenter Deckungsspieler, umschaltstark im Gegenstoß, torgefährlich und variabel auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Er wird uns mit seinem Spielstil und seiner Erfahrung in vielen Bereichen weiterhelfen,“ freut sich Coach Neuhaus auf seinen zweiten Spieler aus dem hessischen Hause Damm.

Sebastian Damm hat einen Zweijahresvertrag bis 2024 beim HLZ Ahlener SG unterschrieben.