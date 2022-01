Ex-Fußballer Fabian Nienhaus erfüllt sich Traum vom Mythos Hawaii

Triathlet Fabian Nienhaus hat sich einen Traum erfüllt: die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Der heute 29-Jährige hat die Qualifikation gleich bei seiner ersten Teilnahme bei einem Ironman geschafft. Und das als Späteinsteiger: Der Beckumer war früher Fußballer und mit den A-Junioren von RW Ahlen von 2009 bis 2011 sogar in der Bundesliga unterwegs.

Wettkampf vor paradiesischer Kulisse: Im kommenden Oktober nimmt der Beckumer Fabian Nienhaus an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii teil – inklusive Schwimmen im Pazifik.

