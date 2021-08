Fahrsport in Ostenfelde und Reiten in Beckum

Normalerweise achtet der Kreisreiterverband Warendorf darauf, dass an dem Wochenende der Bundeschampionate in der Region keine normalen Turniere stattfinden. Viele der rund 400 ehrenamtlichen Helfer am DOKR in Warendorf kommen aus den Reihen der Reitvereine des Kreises. Da aber coronabedingt in der ersten Hälfte des Jahres kaum ein Turnier stattfinden konnte, gibt es nun neben den Bundeschampionaten gleich zwei weitere Turnierveranstaltungen im Kreis.

