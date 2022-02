Fairplay-Beauftrager wird in jedem Verein eingeführt

Bevor für die Kreisligisten die Rückrunde wieder beginnt, trafen sich die Vereinsvertreter zum Winterstaffeltag in einer Videokonferenz, die vom Kreisfußballausschussvorsitzenden Lukas Wickenkamp geleitet wurde. Der Vorstand bestätigte, dass ab drei nachgewiesenen Coronainfizierungen ein Spiel abgesetzt werden kann. „Da ist im Vorfeld der Staffelleiter zu informieren und die Nachweise einzureichen. Sonst wird das Spiel als verloren gewertet“, so Staffelleiter Sascha Bork.

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass nur der Heimverein die Gäste nach den 2G- oder 2G+ Regeln kontrollieren darf. Dies ist dem Hausrecht geschuldet. Auch der Schiedsrichter braucht keine Kontrollen durchzuführen. „Das ist nicht seine Aufgabe, auch der Unparteiische muss selber nicht zwingend kontrolliert werden, da der Verband Schiedsrichter ansetzt, die die aktuellen Voraussetzungen erfüllen“, berichtete Simon Maack.

„ »Wollen wir so weitermachen?« “ Lukas Wickenkamp, Vorsitzender des KFA, zum Umgang mit den Unparteiischen

Zweiter großer Punkt der Sitzung war der Umgang mit den Schiedsrichtern. „Es kann einfach nicht mehr wahr sein, wie die Spieler mit den teilweise jungen Schiedsrichtern umgehen“, brachte Wickenkamp einige extreme Entgleisungen der verbalen Art. „Wollen wir so weitermachen?“, trieb es dem Versammlungsleiter die Zornesröte ins Gesicht. 15 solche Verfehlungen stammen allesamt aus der Hinrunde der Kreisliga.

Die Vereinsverantwortlichen wurden aufgefordert bis Ende Februar mindestens einen Fairplay-Beauftragten zu melden. „Wir wollen uns dann mit diesen Beauftragten zusammensetzen, um zu versuchen, diese extremen Dinge wieder in den Griff zu bekommen und eine gewisse Ordnung wieder herzustellen“, so Wickenkamp.

Aufstiegsfrage in den Kreisligen

Viele Anfragen sind beim Kreisvorstand zudem eingegangen, wie die Auf- und Abstiege geregelt sind. „Es ist ganz einfach. Die Kreisliga A hat einen Aufsteiger, die B- und C-Liga je zwei. Es kommt darauf an, wie viele Vereine des Kreises am Ende aus der Bezirksliga absteigen werden. Pro Absteiger Bezirksliga wird es einen Absteiger der Kreisligen geben“ klärte der KFA-Vorsitzende auf.

Liesborn bittet um Verlegung des Pokalendspiels

Darauf hin meldete sich Franz Holtmann (Westfalen Liesborn) zu Wort und bat um die Verlegung des Kreispokalendspiels zwischen seinem Verein und dem Ahlener SK, da sich Liesborn im Abstiegskampf der Bezirksliga befindet: „Diese Verlegung sollte im Interesse aller Kreisligavereine liegen.“ Es wurde vereinbart, dass sich die beiden Vereine schnellstmöglich besprechen, wann sie dieses Finale austragen werden.

Am Ende wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass auf der Ahlener Südenkampfbahn im Moment Umbauarbeiten stattfinden und somit kaum Kabinen und Duschen genutzt werden können.

Dazu ist der Rahmenterminplan noch nicht fertig, so das noch nicht mitgeteilt werden kann, wann die Saison 2022/23 der Kreisligen beginnt. Weiter geht es für den Kreisvorstand, wenn er sich am 21. Februar (18.30 Uhr) einer offenen Fragerunde stellt, ehe der Kreistag am 15. März (18.30 Uhr) auf der Agenda steht.