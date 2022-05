Favoriten verabschieden sich schon in Runde eins

Gleich sind drei der letztjährigen vier Halbfinalisten beim „Eddys-Potts-Cup“ sind schon nach der ersten Runde nur noch Zuschauer. Titelverteidiger SG Sendenhorst grätscht erst in Runde zwei ein. An Überraschungen mangelte es gleich zum Auftakt des Kreispokals für Altherren nicht. Darunter hat es mit Vorwärts Ahlen ein Favoriten-Team erwischt. Auch der SV Drensteinfurt zitterte sich ins Achtelfinale.

Die erste Runde im „Eddys-Potts-Cup“, dem altehrwürdigen Fußballturnier für Altherrenteams aus der Region, sorgte gleich am ersten Spieltag für ein besonderes Flair. Dabei zeigten die „Männer in den besten Jahren“, dass sie das Kicken nicht verlernt haben. Mit dem BSV Ostbevern, Vorwärts Ahlen und dem TuS Wadersloh schieden allerdings gleich drei der vier letztjährigen Halbfinalisten in Runde eins aus, was auch Turnierleiter Simon Maack verwunderte. „Damit war nicht zu rechnen, das ist schon heftig“.