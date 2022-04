Fortuna Walstedde blamiert sich gegen Schlusslicht Enniger

Was in der zweiten Halbzeit Wirklichkeit wurde, hatte sich schon in der ersten angedeutet. Die Gäste aus Enniger waren galliger als Fortuna Walstedde. Und wurden dafür nach der Pause belohnt. Völlig überraschend feierte der Tabellenletzte der Kreisliga A Beckum den zweiten Saisonsieg, während die Walstedder nach dem 1:2 mit bedröppelten Gesichtern vom Platz gingen.

