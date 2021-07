Friesinnen pulverisieren persönliche Bestweiten

Die Pandemie-bedingte Wettkampfpause war lang. Um so mehr freuten sich Eva Weßendorff und Franziska Pelkmann (beide TV Friesen) über ihre vorzüglichen Leistungen beim Sportfest in Recklinghausen.

Am „Sprint in die Ferien-Sportfest“ in Recklinghausen nahmen zwei Telgter Leichtathletinnen teil. Ziel war es, nach fast anderthalbjähriger Pause und einem Wechsel in eine ältere Jahrgangsklasse wieder im Wettkampfbereich Fuß zu fassen.

Eva Weßendorff und Franziska Pelkmann (beide W 14/Jahrgang 2007) gingen über die 100-Meter-Strecke und im Weitsprung an den Start. Im Sprintwettbewerb lief Weßendorff in 14,29 Sekunden unter die besten zehn Athletinnen, was so im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten war. Pelkmann verfehlte die Top 10 als Elfte nur denkbar knapp in 14,38 Sekunden.

In der Sandgrube drehten die beiden Emsstädterinnen ihre interne Reihenfolge dann um. Als Sechstplatzierte im Endkampf gelang Eva Weßendorff mit 4,41 Metern eine neue persönliche Bestleistung.

Franziska Pelkmann, die vor der Pandemie-Pause am Stützpunkttraining Weitsprung in Münster teilgenommen hatte, wollte zumindest an ihre bisherige Bestleistung von 4,59 m anknüpfen. Dies gelang ihr eindrucksvoll. Gleich im ersten Versuch sprang sie mit 4,71 Metern eine neue persönliche Bestmarke und an die Spitze des Feldes.

Mit 4,99 Metern im zweiten und 5,05 Metern im dritten Versuch pulverisierte sie diese Leistung anschließend noch einmal. Damit führte die junge Telgterin das Feld der Teilnehmerinnen überlegen mit mehr als 40 Zentimetern Vorsprung an.

Im Endkampf der besten Acht legte Pelkmann noch einmal Weiten von 5,03 Metern, 4,90 Metern und 5,05 Metern nach. Damit gewann sie den Weitsprungwettbewerb in Recklinghausen überlegen.

Beide Sportlerinnen aus Telgte zeigten nach der langen Wettkampfpause, dass sie diese schwierige Phase gut gemeistert haben und bereit für weitere Wettkämpfe sind.