FSG Ahlen wechselt mit neuem Konzept auf die Überholspur

Bei der FSG Ahlen bewegt sich etwas. Erst hinter den Kulissen, dann auf dem Spielfeld. Auf alle Fälle hat der Verein die Überholspur genommen. Die zweite Mannschaft soll ihr Meisterstück in der B-Liga machen und in das Kreisliga-Oberhaus aufsteigen. Automatisch wird sie dann zur Ersten. Das Team, das derzeit noch als erste Mannschaft firmiert, wird absteigen. Begleitet werden die Veränderungen durch Wechsel im Vorstand

Bald in der A-Liga? Die FSG, hier mit Enis Akköse (r.) gegen Neubeckums Tobias Kaiser, hat große Pläne und stellt sich neu auf.

Es kommt einiges in Bewegung. Wieder einmal. Die FSG Ahlen bereitet sich darauf vor, das Feld von hinten aufzurollen und ein gewichtiges Wörtchen im Sportkreis mitzusprechen. Dazu aber kommt es zuerst zu einer Umwälzung, die eigentlich schon länger erwartet worden war: In rund drei Wochen wird die zweite Mannschaft „Haymana“ nach der sportlichen Vorherrschaft im Verein auch die organisatorische übernehmen.

Geplant ist, den Vorstand um den Noch-Vorsitzenden Bernd Theismann abzuwählen und eine neue Führung zu installieren. „Bernd wird uns aber weiterhin zur Seite stehen“, versichert Osman Güvenc, der noch im Oktober 2019 das Traineramt der ersten Garde niedergelegt hatte und nun Sportlicher Leiter der Reserve ist.

Ein Amt, dass Güvenc dann auch für den Gesamtverein übernehmen will. „Wer dann Vorsitzender wird, soll noch eine Überraschung werden“, sagt er. „Bernd Theismann will aus beruflichen Gründen aufhören.“ Allerdings war der Vorsitzende, der noch 2017 den Posten übernommen hatte, gestern für unsere Zeitung nicht erreichbar, um das selbst zu kommentieren.

„ »Die zweite Mannschaft soll aufsteigen, wird aufgebaut und soll neue Strukturen bekommen« “ Osman Güvenc, sportlicher Leiter bei FSG Ahlen

Was wohl auch nichts ändern würde, denn die Pläne stehen bereits fest. „Die zweite Mannschaft soll aufsteigen, wird aufgebaut und soll neue Strukturen bekommen“, sagt Güvenc. Die Reserve, also „Haymana“, wie sie sich selbst nennt, etabliert sich als Aufsteiger nächste Saison in der A-Liga und wird zur ersten Vertretung.

Bisherige Erste steht vor dem Abstieg - und wird umbenannt

Die Grundlage ist mit Verstärkungen aus von Westfalia Vorhelm, ASK und der Ahlener SG auf Platz eins bereits gelegt. Die bisherige erste Mannschaft wird als abgeschlagener Letzter der Kreisliga B wohl absteigen.

„Da war unser Wunsch, dass sie den Abstieg vermeiden kann. Aber der Kader ist durch Verletzungen und Corona arg geschwächt“, so Güvenc, der dafür sehr zufrieden ist, was der neue Trainer Bilal Topcu aus der Haymana-Truppe gemacht hat. Nur Barisspor Oelde liegt einen Punkt hinter der FSG, die nach Jahren der Turbulenzen dabei ist, wieder dabei ist, sich einen Namen zu machen.

„ »Ach nein, die backen ihr eigenes Brot« “ Osman Güvenc zur Konkurrenz mit dem ASK

Ebenso übrigens wie der stadtinterne Nachbar ASK Ahlen, der ähnlich hochfliegende Pläne verfolgt und in der Schublade hat. Konkurrenz also? „Ach, nein“, lächelt da Osman Güvenc entspannt, „die backen ihr eigenes Brot.“