FSG will die Liga glücklich machen

Ohne Osman Güvenc ist FSG Ahlen in die Saison-Vorbereitung gestartet – jedoch nicht ohne klare Ansagen des Cheftrainers. Der ist froh, dass Co. Tunay Özdemir seine Mannen schonmal richtig rannimmt.

Mag ja sein, dass der Cheftrainer erst nächste Woche zur Truppe stößt. Deswegen muss sich aber keiner einbilden, etwas fluffiger in den Saisonauftakt starten zu können. „Wir pushen die Jungs richtig auf, sogar die, die noch im Urlaub sind, haben klare Aufgaben“, lässt Osman Güvenc aus Ankara ausrichten.

Noch weilt der Übungsleiter der FSG Ahlen bei seinen Eltern. Aber wenigstens er kann bis zu seiner Rückkehr am nächsten Montag ganz entspannt sein, denn sein Assistent Tunay Özdemir kloppt mit dem Kader derzeit drei bis vier Mal die Woche Kraft und Kondition.

Schließlich will der Aufsteiger eine gute Figur in der Kreisliga A abgeben. Wozu übrigens auch gehört, als Neuling nicht eine allzu dicke Lippe zu riskieren. „Wir wollen uns ordentlich präsentieren und Farbe in die Liga bringen“, verspricht Güvenc. „Alle sollen mit uns glücklich sein.“

Kombo kommt vom ASK

Muss man natürlich nicht ganz wörtlich nehmen, denn die FSG „Haymana“ wird das Glück der Konkurrenz sicherlich nicht freiwillig mit Punktgeschenken unterstützen. Auch, wenn Güvenc immer noch betont, man wolle zuerst einmal ankommen und nicht absteigen, ist der Ehrgeiz deutlich: „Wir haben eine sehr starke Truppe zusammen und werden vielleicht auch noch zwei, drei Spieler dazubekommen.“

Die dazu gekommene Kombo von ASK Ahlen ist mit Sinan Okan, Savas Cirak, Kenan Basaran und Burak Yorulmaz schon gut eingespielt, Ömer Gümüstas und Bertan Cakar vom Beckumer SV geben ebenso Hoffnung wie Torhüter Yunus Saltabas. Auch, damit Güvenc nicht mehr selbst zwischen den Pfosten stehen muss.

„Jetzt in der Kreisliga A haben wir auch bessere Karten bei den Spielern“, scheint Osman Güvenc nur darauf gewartet zu haben, endlich die wahre Stärke seiner FSG ausspielen zu können. Ob das die Anderen dann tatsächlich glücklich macht, bleibt eher abzuwarten.