Gustav Rau Westbevern überholt Nachbarn RV Ostbevern

Plötzlich ist der Titelverteidiger nur noch Verfolger. Lief der Auftakt zum diesjährigen Sparkassen-Dressurpokal für den RV Ostbevern noch planmäßig, galt das nicht für die zweite Wertungsprüfung in Rinkerode. Grundsätzlich dominieren die Vereine aus dem Kreis Warendorf den Wettbewerb.

So schnell geht’s: Mit dem Sieg in der zweiten Wertungsprüfung des Sparkassen-Dressurpokals hat der RFV Gustav Rau Westbevern die Spitze in der Pokalserie übernommen. Nach der Dressur der Klasse L kam Westbevern auf die Wertnotensumme 16,6 und verwies den RFV Alverskirchen-Everswinkel (WNS 16,1) sowie den RV Vornholz (WNS 15,7) auf die nächsten Plätze. Der RV Ostbevern, der die erste Wertung für sich entschieden hatte, wurde Vierter (15,6) vor dem RV Albersloh (14,7).

Die Teilnahme war mit wieder fünf Mannschaften dürftig. Fehlende Vorbereitung aufgrund der Corona-Einschränkungen und die Urlaubszeit werden als Gründe genannt. Und später in die Serie einzusteigen, würde keinen Sinn machen, da die Chancen auf den Gesamterfolg nicht mehr gegeben seien. Ein Gesamtsieg scheint tatsächlich mit einer verpassten Prüfung unmöglich. Aber wie sich in Rinkerode zeigte, kann sich die Reihenfolge ganz schnell ändern.

„ »Das macht schon Spaß« “ Mareike Schulze Topphoff, Manncshaftsführerin des RFV Gustav Rau Westbevern

Nicht zu schlagen waren diesmal Sabine Schulze Beckendorf mit Quinie, Veronika Tewes mit Baccarole und Kristina Kremeyer mit Feine Piccolina. Veronika Tewes hatte den Wettbewerb eröffnet und mit der Wertnote 8,2 vorgelegt. „Das macht schon Spaß“, sagte Westbeverns Mannschaftsführerin Mareike Schulze Topphoff. Und ihr Team hatte an diesem Tag einen Lauf: Sabine Schulze Beckendorf ließ die Wertnote 8,4 folgen, Kristina Kreeyer rundete das Abschneiden mit 8,1 ab. Damit war Westbevern kaum zu schlagen. „Aber es hätte auch noch knapp werden können“, sagte Mareike Schulze Topphoff mit einem Blick auf die Ergebnisse. Denn Julia Grunert und Disneys Fairytale gewannen mit der Note 8,5 die Einzelwertung und hatten damit großen Anteil am zweiten Tagesrang für Alverskirchen-Everswinkel.

RV Ostbevern lauert auf Position zwei

Mit 96 Punkten führt Westbevern die Serie zur Halbzeit an, Ostbevern folgt mit 92 Punkten vor Alverskirchen (86) sowie Vornholz und Albersloh, die sich mit 84 Punkten den vierten Rang teilen.