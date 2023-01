Gute Erinnerung garantiert HLZ-Team keinen Sieg

An das Hinspiel gegen LIT II, die Mannschaft aus dem Hiller Ortsteil Nordhemmern, erinnert sich Frederik Neuhaus gern. Anfang Oktober deklassierten seine Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG das Team von LIT mit 38:20. Wenn am Sonntag (17 Uhr) das Rückspiel angepfiffen wird, dann werden die Karten neu gemischt.

Denn die Ostwestfalen haben ein paar Trümpfe im Ärmel, die stechen. Für den langjährigen Trainer Daniel Gerling hat der ehemalige Nationalspieler Dirk Beuchler Anfang Januar auf der Bank Platz genommen. Die ersten beiden Spiele als Mannschaftsverantwortlicher hat Beuchler gewonnen. Gegen die Dragons aus Schalksmühle-Halver haben sich die Ostwestfalen mit 30:27 zu Hause durchgesetzt. Und in der richtungsweisenden Partie im Tabellenkeller hat die Beuchler-Sieben bei der Erstliga-Reserve des ASV Hamm-Westfalen mit 29:28 die Oberhand behalten.

Erfolgskurve des Gegners zeigt nach oben

Die Erfolgskurve der LIT-Handballer zeigt eindeutig nach oben. Sie haben sich als Zehnter bis auf zwei Punkte an den Achten aus Ahlen herangepirscht. In der Videoanalyse der beiden Beuchler-Siege ist Neuhaus aufgefallen, dass der Neue am Feinschliff der Mannschaft angesetzt hat. Als Schlüsselspieler hat der HLZ-Trainer Sören Südmeier und Marko Bagaric ausgemacht.

Neuhaus hat LIT-Quartett im Visier

„Aber wir müssen auch Marten Franke und Evars Klesniks im Auge haben“, sagt Neuhaus. „Wir werden auf eine ganz andere Mannschaft als im Hinspiel treffen.“ Da fehlten Südmeier und Franke, und Bagaric hatten die Ahlener mit Erfolg an die kurze Leine gelegt.

Der HLZ-Trainer macht sich auf einen heißen Tanz in Nordhemmern gefasst. „Es ist immer schwierig, dort zu spielen, aber wir gehen die Aufgabe optimistisch an“, erklärt er. Neuhaus lässt sich von den Niederlagen nicht von seinem Kurs abbringen. „Zuletzt hat die Mannschaft gegen die Bergischen Panther eine gute Leistung gezeigt“, sagt er. „Wir haben in der Hinrunde dort mit einem Tor gewonnen, jetzt mit einem Tor verloren. Das kann gegen eine solche Spitzenmannschaft passieren.“

Damm fällt aus, Spiekermann vielleicht

Linksaußen Benedikt Bayer ist am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Sebastian Damm fällt weiter aus, und hinter dem Einsatz von David Spiekermann steht noch ein Fragezeichen.