Hauptprüfungen in Frauenhand

Bei guter Zuschauerresonanz wurde das Turnier in Vorhelm Schäringer Feld Zeuge beinahe ausschließlich weiblicher Erfolge. Jutta Zimmermann vom RV Rhede-Krommert holte gar ihre Erfolge 195 und 196 in einer Dressur der schweren Klasse.

Reiten: Turnier in Vorhelm Schäringer Feld

Waren im M-Springen mit Siegerrunde in Vorhelm nicht zu schlagen: Alexandra Lüth (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) und der bei Hubert Horstkötter (Herzebrock) geborene Rohmann HH.

Einen zufriedenen Eindruck hat am späten Sonntagnachmittag Marion Stockhoff beim Turnier des Reit- und Fahrvereins Vorhelm Schäringer Feld in Ahlen vermittelt. Dazu hatte die erste Vorsitzende des Vereins, die auch als Turnierleiterin agierte, auch Anlass. Über drei Tage meinte es der Wettergott gut mit der Veranstaltung, was speziell ab Sonntagmittag auch mit einer entsprechenden Zuschauerresonanz quittiert wurde.

Mit einem M-Springen und zwei S-Dressuren bot der Sonntag auch die Höhepunkte des Turniers, das in sämtlichen Prüfungen der Klassen L bis S mit einer einzigen Ausnahme ausschließlich weibliche Teilnehmer als Siegerinnen sah.

Lediglich Alexander Rottmann (RFV Vornholz) gelang es mit Campari Blue, ein L-Springen mit steigenden Anforderungen zu gewinnen. In der Siegerrunde des M-Springens, für das sich Lokalmatador Rottmann nicht qualifiziert hatte, blieben die Damen sogar ganz unter sich.

Außer Alexandra Lüth (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) mit Rohmann HH waren das Elena Otto-Erley (RFV) Warendorf) mit Finest Fellow und Sabrina Rusche (RFV Ostbevern), die mit Amazing V und Chanel RH gleich zwei Pferde für die Siegerrunde qualifizierte. Allerdings verzichtete sie mit der erst siebenjährigen Westfalenstute Amazing V auf einen Start. Nachdem Otto-Erley als erste Starterin mit dem aus der Familienzucht stammenden Finest Fellow eine stilistisch schöne und fehlerfreie Runde in 39,66 Sekunden präsentiert hatte, lieferte Alexandra Lüth (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) mit dem erfahrenen Rohmann HH eine schnelle Nullrunde in 35,73 Sekunden ab, die auch Sabrina Rusche (RFV Ostbevern) mit Chanel RH (0/39,22) nicht mehr unterbieten konnte.

Mit 26 Paaren quantitativ, aber auch qualitativ gut besetzt war die Dressurprüfung der schweren Klasse. Die sicherte sich gleich in doppelter Hinsicht als letzte Starterin Jutta Zimmermann (RV Rhede-Krommert). Mit dem westfälischen Sandro Hit-Sohn Silent Spirit erzielte sie 71,627 Prozent und schlug sich damit selbst, da sie zuvor mit Silent Dancer mit 70,595 Prozent bereits das höchste Ergebnis erzielt hatte. Dritte wurde Anna Friederike Noack (RFV Alverskirchen-Everswinkel) mit Feiner August (69,643 Prozent). Auf den Plätzen vier und fünf folgten Nicole Franzke (RFV Milte-Sassenberg) mit Esperado S (69,643 Prozent) und Natalie Kühn (RFV Gustav Rau Westbevern) mit De Luca (68,611 Prozent).

In der abschließenden Kür auf S-Niveau, für die sich die besten 15 Paare in der zuvor ausgetragenen S-Dressur qualifizieren konnten, blieb Jutta Zimmermann erneut siegreich.

Diesmal allerdings mit Silent Dancer (46,425 Punkte). Und auch der zweite Platz ging wieder an Zimmermann, die mit Silent Spirit auf (45,35) kam. Für Zimmermann war es in ihrer Karriere der 195. und der 196. Sieg in einer Dressur der schweren Klasse.

Beste Warendorferin in der S-Kür war Natalie Kühn mit De Luca (43,875). Mit Nicole Franzke mit Esperado S (43,55), Sabine Bremer (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) mit Quila (43,54) und Anna Friederike Noack mit Feiner August freuten sich drei weitere Reiterinnen aus dem Kreis über die Plätze vier bis sechs.