Herren-Finale fesselt die Zuschauer

Die ersten Padel-Stadtmeisterschaften sorgten für eine perfekte Premiere. 40 Teams, 80 Teilnehmer und mehr als 300 Zuschauer in der Padel-Box an der Sachsenstraße waren der Beleg. Sportlich blieb die Veranstaltung ebenfalls nichts schuldig, wobei das Herrenfinale als absolute Highlight herausragte. Der Jahreskalender der Stadt Ahlen ist somit um einen weiteres sehenswertes Event reicher geworden.

Erst seit knapp zwei Monaten ist die größte Padel-Halle im Münsterland und eine der größten Locations in Deutschland eröffnet. Dies hat das Orga-Team rund um Laurenz Bussmann von der Padel-Box Ahlen aber nicht davon abgehalten, bereits die 1. Ahlener Padel-Stadtmeisterschaften ins Leben zu rufen. Die Resonanz und Nachfragen waren von Anfang an groß, so füllten sich die Turnierfelder im Vorfeld schnell. Die Stadt Ahlen kann sich somit über einen weiteren sportlichen Höhepunkt im Jahreskalender freuen.