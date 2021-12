HLZ Ahlen ist schlauer geworden – Revanche gegen HC Bremen

Als sie das erste Mal gegen Bremen verloren hatten, da waren sie noch klein. Im erst dritten Spiel in der A-Jugend-Bundesliga setzte es beim HC Bremen eine 26:35-Lektion in der Vorrunde. Jetzt, längst in der Hauptrunde angekommen, sind alle beim HLZ Ahlen ein wenig schlauer geworden.

Als sie das erste Mal gegen Bremen verloren hatten, da waren sie noch klein. Im erst dritten Spiel in der A-Jugend-Bundesliga setzte es beim HC Bremen eine 26:35-Lektion in der Vorrunde. Jetzt, einige Spiele später, und längst in der Hauptrunde angekommen, sind alle ein wenig schlauer geworden.

Wenn also die Bremer am Sonntag (15.30 Uhr) zum Rückspiel diesmal in der Ebert-Halle vorbeischauen, dann haben sich die Voraussetzungen geändert. „Das wird sicher sehr knapp, auf Augenhöhe. Die Tagesform entscheidet“, erwartet Trainer Sebastian Supenkamp einen spannenden Kampf um Platz vier.

Hatte man sich im ersten Spiel noch hinreißen lassen und neben zehn Zeitstrafen den ganzen Bundesliga-Zirkus noch nicht wirklich ernst genommen, so sind auch die Jungs des HLZ Ahlen so langsam zu alten Bundesliga-Haudegen gereift. Was gegen den Viertplatzierten aber auch nötig ist. „Die sind eingespielter, variantenreicher und spielstärker als Altenhagen“, weiß Supenkamp, dass sich Ahlen Sonntag noch etwas mehr strecken muss als noch letzte Woche. Vor allem der zweikampfstarke Mittelmann und der Rückraum-Linke Matthew Wollin, gleichzeitig Beachhandball-Nationalspieler, dürfen keinen Spielraum bekommen. „Deshalb aktive 6:0-Deckung“, erwartet Supenkamp mit anderen Worten eine selbstverantwortliche Defensive, die auf dem Parkett entscheiden muss zwischen Attacke und einfachem Block.

Und danach ist dann auch Pause. „Bitternötig. Die Jungs gehen auf dem Zahnfleisch“, sagt der Trainer, der sein Personal auch noch kraftraubend an Ahlener Seniorenteams weiter verleiht. Auch so reift man zum starken Spieler. Nur: Die Knochen müssen es mitmachen.