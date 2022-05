HLZ Ahlen muss Segel streichen

Nichts wird es in diesem Jahr mit der Jugend-Bundesliga: Die A-Jugend des HLZ Ahlen verpasste beim Quali-Turnier in Gummersbach den Sprung unter die besten vier von sechs Teams und darf nicht mehr beim bundesweiten Entscheid ran.

Das HLZ um Jesse Horstmann bot in Gummersbach eine starke Leistung, war dicht dran am Weiterkommen, schaute am Ende jedoch in die Röhre.

Gestrandet in der Schwalbe-Arena: Die A-Jugend des HLZ Ahlen hat die Bundesliga-Qualifikation verpasst, darf nicht mehr an der bundesweiten Quali – das Ziel des Wochenendes – teilnehmen. Weil Hagen im finalen Spiel Hamm bezwang, das seinen Platz im Bundesentscheid bereits sicher hatte, langte es für das HLZ nur zu Gruppenplatz fünf – das Aus.

Gleich die erste Partie des HLZ sollte einen Vorgeschmack geben auf das, was an diesem Wochenende noch kommen würde. Die Begegnung mit dem Lokalrivalen ASV Hamm-Westfalen war ein offener Schlagabtausch, in dem sich keines der Teams auf mehr als zwei Tore absetzen konnte. Gegen die robuste Hammer Defensive tat sich das HLZ anfangs schwer, nutzte seine Chancen nicht. Entscheiden sollte sich das Duell dennoch erst in der Schlusssekunde. Einen vermeintlich finalen Wurf des ASV parierte Sven Brockmeyer noch, doch landete der Abpraller bei zehn-Tore-Kreisläufer Nikolas Klein, der den Ball zum 27:26-Endstand in die Maschen setzte.

Remis gegen Bonn zu wenig

Eine bittere Niederlage, von der sich das HLZ am zweiten Turniertag, am Sonntagmorgen, unbeeindruckt zeigte. Es überrannte den Nachwuchs des Altmeisters aus Gummersbach förmlich und war nach zehn Minuten mit 6:2 vorne. Um dann abermals eine Schwäche zu offenbaren: die Chancenverwertung. Unter anderem zwei Gegenstöße ließ der Gast in der Schwalbe-Arena liegen, sodass Gummersbach wieder auf Remis stellte. Zur Halbzeit war das HLZ mit 16:15 in Front, doch braute sich Unheil zusammen, nahm es doch eine doppelte Unterzahl mit in die Kabine. Prompt drehte der VfL den Spielstand auf 19:16 und nutzte die Ahlener Schwächephase gar, um vorentscheidend auf 24:18 wegzugehen. Mit Blick auf das nahende Spiel gegen die Bonner JSG entschied das Trainerteam Christopher Brehl/Sebastian Supenkamp früh, Spieler und Kräfte zu schonen – Endstand 27:37.

Körner, die das HLZ in der Tat benötigen sollte in seinem letzten Turnierspiel. Auch gegen Bonn ging es über die volle Distanz, bis zur Schlusssirene. Diesmal war es der heimische Nachwuchs, der einem Rückstand hinterherlief: Nach einer Viertelstunde war das HLZ mit 6:11-Treffern ins Hintertreffen geraten. Doch das Team steigerte sich, zwang seinen Kontrahenten in schlechte Wurfsituationen und war zur Halbzeit wieder dran (13:14). Doch auch dieses Spiel nicht ohne die Ahlener Abschlussschwäche. Latte, Pfosten, verworfene Sieben-Meter und Gegenstöße – das HLZ vergab die Führung und im finalen Angriff auch das Siegtor. Am Ende stand ein 23:23-Unentschieden. Zu wenig.