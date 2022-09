HLZ Ahlener SG bei Bergischen Panthern gefordert

Das HLZ Ahlener SG ist bereits am Freitagabend bei den Bergischen Panthern gefordert. Der Gegner ähnelt dem vorherigen in der Kaderstruktur. Im Ahlener Lager herrscht Hoffnung auf weitere zwei Zähler.

Auch eine Woche nach dem Sieg über den TV Aldekerk ist Frederik Neuhaus die Erleichterung noch anzumerken. Nach der deutlichen Niederlage in Longerich haben seine Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG gegen die Niederrheiner zurück in Erfolgsspur gefunden.

Bei den Bergischen Panthern wollen Neuhaus und Co. die Erfolgsgeschichte am Freitagabend (20 Uhr) fortschreiben. Zwar hatte seine Mannschaft gegen Aldekerk Anlaufschwierigkeiten, doch die hatten die Gastgeber bald im Griff – genauso wie den Gegner. „Am Ende haben wir uns mit unserem schnellen Spiel gegen den erfahrenen Gegner durchgesetzt“, analysiert der HLZ-Trainer. „Wir treffen jetzt auf eine ähnliche Mannschaft. Auch die Bergischen Panther haben viel Erfahrung in ihrem Kader.“ Neuhaus hofft, dass seine Sieben in der Wermels­kirchener Sporthalle Schwanen schnell in die Partie findet und dann ihre Stärken ausspielt. „Dann können wir die zwei Punkte mitnehmen“, sagt der Trainer. „Das ist das Ziel.“ Und eine Kampfansage an die Panther aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

Bei den Panthern: Reinartz ist zurück auf der Platte

Die nimmt sein Gegenüber Marcel Mutz selbstbewusst an. Auch seine Mannschaft befindet sich im Aufwind. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart gegen Opladen (25:29) und LIT (27:32) hat seine Sieben mit den Erfolgen über Schalksmühle-Halver (33:29) und den ASV Hamm-Westfalen II (29:21) ebenfalls Selbstbewusstsein getankt. „Ich musste zum Saisonbeginn gleich auf meine beiden Kreisläufer verzichten, habe dann einen Rückraumspieler dort eingesetzt, das war aber nix“, erklärt Mutz die beiden Niederlagen.

Um die Talfahrt seiner Mannschaft zu stoppen, griff er zu einem ungewöhnlichen Mittel: Er reaktivierte mit dem 40-jährigen Jens Reinartz einen ehemaligen Profi, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte. Mit Erfolg. Reinartz schloss die Lücke am Kreis, mit ihm siegten die Panther gleich zweimal in Folge.

Neuhaus hat die Entwicklung der Gastgeber mit Interesse verfolgt. „Mit dem Routinier sind die Panther gefährlicher geworden“, sagt Ahlens Trainer, der sich mit seinem Team unter der Woche akribisch auf den Gegner vorbereitet hat: „Wir haben gut trainiert.“ Auch Basti Damm ist wieder mit von der Partie. Der Neuzugang wurde nach einer Fußverletzung gegen Aldekerk geschont. „Das war nichts Dramatisches, wir wollten auf Nummer sicher gehen“, erklärt Neuhaus das Fehlen des Ex-Erstliga-Spielers.