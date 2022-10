HLZ Ahlener SG im Feiertagseinsatz in Opladen

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Eine alte Binsenweisheit, die für Frederik Neuhaus, Trainer des Handball-Drittligisten HLZ Ahlener SG, nie so aktuell war wie nach dem 36:25-Kantersieg über Hamm II am Freitagabend. Denn seine Mannschaft muss am Dienstag (19.30 Uhr) schon wieder ran.

Auch auf die Offensive wird es ankommen: Shawn Pauly, am Freitag im Nachbarschaftsduell gegen Hamm Ahlens bester Torschütze, will mit dem Team des HLZ ASG am Dienstag im Auswärtsspiel beim TuS Opladen gleich den nächsten Sieg einfahren.

Dann ist die ASG beim Tabellennachbarn TuS Opladen in der Leverkusener Bielertsporthalle zu Gast. Für Neuhaus hieß das, sich am Sonntag die Aufzeichnung der Partie des TuS in Emsdetten anzuschauen und auszuwerten, damit er seine Jungs beim Montagstraining auf den Gegner einstellen konnte.

Die Gastgeber haben beim Zweitliga-Absteiger mit 25:31 verloren. Dadurch haben sie nun 10:6-Punkte auf dem Konto. Genauso wie die Ahlener, die in der Tabelle den sechsten Platz einnehmen – direkt vor Opladen. „Es wird ein interessantes und intensives Spiel“, ist sich HLZ-Trainer Neuhaus sicher. „Opladen hat gute Ergebnisse geliefert und steht nicht umsonst so gut da.“

Bei seiner Analyse ist Neuhaus Maurice Meurer besonders aufgefallen. „Der Rückraumlinke ist ein Wahnsinns-Shooter“, sagt er voller Respekt. „In Emsdetten hat er zehn Feldtore erzielt.“ Auch gegen LIT und den ASV Hamm-Westfalen II war der Rechtshänder zweistellig erfolgreich. „Gegen ihn werden wir uns etwas einfallen lassen“, verspricht der Ahlener Trainer. Wohlwissend, dass er den wurfgewaltigen Rückraumspieler nicht ganz ausschalten kann.

Aber nicht nur die Deckung wird am Feiertags gefordert sein. Auch die Offensivabteilung muss hellwach sein: „Opladen stellt auf bestimmte Signale die Deckungsformation von einer 6:0-Variante auf 4:2 um.“ Auch darauf bereitete Neuhaus seine Mannschaft im Schnelldurchlauf vor. „Mit dieser Variation ist Hamm zuletzt gar nicht klar gekommen“, erzählt der Trainer. „Sie haben dort mit 26:39 verloren.“

Nach dem fünften Sieg im achten Spiel wollen die Wersestädter weiter auf der Erfolgswelle reiten. „Dazu müssen wir unser Spiel spielen“, fordert Neuhaus Disziplin ein. Die war beim 36:25 über Hamm der entscheidende Faktor. Dass Sven Kroker, Matthias Schwalbe (beide Corona) und Julian Damm (Schulterverletzung) dabei sein werden, ist nach Einschätzung des Ahlener Trainers eher unwahrscheinlich. Sie fehlten auch gegen Hamm. „Die Mannschaft hat die Ausfälle aber gut kompensiert“, lobt Neuhaus. Der sich über den gelungenen Einstand seines Stamm-Linksaußens Benedikt Bayer gefreut hat. „Mit ihm haben wir noch mehr Optionen.“