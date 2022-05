HLZ Ahlener SG raus mit Applaus

Neue Energie am Ende: David Wiencek (l.) traf sieben Mal und hatte damit maßgeblichen Anteil am letztlich deutlichen Erfolg seiner Sieben gegen Aurich.

Rechtsaußen Niklas Seifert wollte sich in seinem letzten Spiel im Trikot des HLZ Ahlener SG mit einem Sieg von Mannschaft und Fans des Handball-Drittligisten verabschieden. Das ist mit dem 32:26 (17:11)-Sieg über den Ostfriesischen-Handball-Verein Aurich gelungen.

Auch wenn es in dieser Partie um nichts mehr ging, sahen die 420 Zuschauer ein munteres, abwechslungsreiches Spiel mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Die Wersestädter packten in die Partie alles hinein, was sie in dieser Saison ausmachte. Sie begannen konzentriert und mit viel Tempo, waren zielstrebig und im Abschluss erfolgreich. Nach der Pause verlor die Mannschaft von Trainer Freddy Neuhaus den Faden, geriet sogar in Rückstand, um sich mit viel Engagement zurückzukämpfen und das Spiel doch noch klar für sich zu entscheiden.

Ein Spiel, reich an Volten

Einmal lag die HLZ-Sieben zurück, das war beim 0:1 in der zweiten Minute. Danach waren es die Gastgeber, die den Takt vorgaben. Bis zur siebten Minute hatte sich das Neuhaus-Team durch Tore von Dominik Spannekrebs (2), Jan Holtmann und David Wiencek auf 4:1 abgesetzt Bis dahin waren den Ostfriesen schon sieben Fehler unterlaufen, den Wersestädtern nur vier. So bauten sie die Führung über 10:5 (16. Spielminute) auf 13:6 nach 21 Umdrehungen aus. Niklas Seifert war es, der in seinem Abschiedsspiel die Sieben-Tore-Führung herauswarf. Und dieser deutliche Vorsprung hielt bis zur 17:11-Halbzeitführung.

Die Pause schien der HLZ-Sieben nicht gut bekommen zu sein. Angesichts der klaren Führung ließ sie die Zügel schleifen. Die Männer aus Ostfriesland erkannten ihre Chance und nutzten sie zum 22:22-Ausgleichstreffer (43.). Und es sollte für die Gastgeber noch schlimmer kommen, denn drei Minuten später lagen sie mit 22:24 hinten.

Doch mit einem Vier-Null-Lauf brachten Holtmann und David Spiekermann (3) die Ahlener wieder auf Kurs. Die 26:24-Führung setzte zum Ende noch einmal alle Energie frei, um Aurich niederzuringen. Über 29:25 (57.) steuerte die HLZ-Sieben einem verdienten 32:26-Erfolg entgegen.

„Ich rechne es der Mannschaft hoch an, dass wir das Spiel doch noch deutlich gewonnen haben“, lobte Neuhaus. „Ganz besonders freue ich mich für Niklas, dass er noch einmal drei ganz wichtige Tore erzielt hat.“