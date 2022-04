HLZ-Frauen können doch noch gewinnen

Sie ließen sich kein weiteres Ei ins Nest legen. Vielmehr meldeten sich die Verbandsligaspielerinnen des HLZ Ahlener SG nach vier Niederlagen endlich mit einem Sieg zurück. Auch wenn es am Ende eng wurde.

Gut getroffen: Zwei Tore in Folge von Cynthia Fitzek retten der ASG in der Schlussphase den Sieg.

Nach vier Niederlagen in Folge endlich wieder ein Sieg für die Verbandsligaspielrinnen des HLZ Ahlener SG. Gegen den HSV Minden-Nord II setzte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Rode mit 29:28 (16:13)-Toren durch. Zufrieden war der Coach mit der Leistung noch nicht: „Wir machen noch zu viele individuelle Fehler. Zudem vergeben wir viele Chancen, aber so langsam kommen die Mädels in die Spur.“

Ahlen geriet zunächst in Rückstand, schaffte aber in der zehnten Minute durch Franziska Baer den Ausgleich zum 4:4. Ab diesem Zeitpunkt gewannen die Rotweißen Oberwasser und bauten die Führung auf 9:6 aus. Lange Bestand hatte diese allerdings nicht. Minden legte nach und schaffte wieder den Ausgleich.

Im zweiten Durchgang hielt Ahlen diesmal den Vorsprung, versäumte es aber sich abzusetzen. Das wiederum rächte sich in der Schlussphase des Spiels. Die Gäste kämpften sich wieder heran, glichen aus und gingen in der 56. Minute mit 28:27 in Front. Ahlen kämpfte allerdings weiter und mit zwei Toren durch Cynthia Fitzek retten die Ahlenerinnen zwei Punkte.

Nachholspiel am Dienstag

Lange Pause bleibt den Ahlenerinnen nicht. Bereits am Dienstagabend um 20 Uhr empfangen die Rotweißen die Spielvereinigung Hesselteich-Siedinghausen. Keine leichte Aufgabe. Die Gäste stehen im Mittelfeld auf dem siebten Platz der Verbandsliga und gewannen die letzten drei Spiele in Serie.

Tore HLZ: C. Fitzek (6/3), Deventer (6), Baer (6), Exner (4), Klement (3), S.Fitzek (2/1), Bach, Barthel (je 1)