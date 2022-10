HLZ mit randvollen Akkus in die „Drachenhöhle“

Ahlen

Die Akkus des HLZ Ahlener SG sind wieder aufgeladen. Das ist auch gut so. Schließlich reist der Drittligist am Samstag in die Höhle der Drachen – zu den Dragons der SG Schalksmühle-Halver. Dabei wird das Auswärtsspiel für einen Akteur aus dem Team von Trainer Frederik Neuhaus zudem zu einem besonderen Erlebnis.

Von Harald Hübl