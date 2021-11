HLZ-Nachwuchs startet perfekt in Bundesliga-Hauptrunde

Die viereinhalbstündige Rückfahrt verging wie im Flug. Die Spieler der A-Junioren des HLZ Ahlener SG schwebten derweil durch den Bus. Schließlich war das Team mit einem 31:30 beim MTV Lübeck erfolgreich in die Hauptrunde der Bundesliga gestartet. Da spielte es auch keine Rolle mehr, dass es nach der doch klaren 20:15-Pausenführung am Ende noch ziemlich knapp wurde.

„War ein schöner Abend. Kurzweilig, wir sind gut durchgekommen, haben viereinhalb Stunden gebraucht.“ Was Sebastian Supenkamp meinte: die Bus-Rückfahrt aus Lübeck. Was er genauso gut hätte meinen können: das vorangegangene Spiel beim gastgebenden MTV und den 31:30-Erfolg. Denn schon hier verlebte das HLZ einen schönen (frühen) Abend, kam gut durch in einem kurzweiligen Duell – brauchte allerdings nur eine gute Stunde, um sein Ziel zu erreichen. Das sowieso klar war: Am besten gleich in Lübeck mit dem Siegen in der Hauptrunde zu starten.

Und das gelang dem HLZ mit Bravour: Am Ende schlug ein Auswärtserfolg zu Buche. Insbesondere im ersten Durchgang demonstrierte der heimische Nachwuchs, wie es laufen könnte in diesem und in den kommenden 13 Hauptrunden-Spielen.

Trotz klarer Pausenführung wird es am Ende eng

Aus einer 5:1-Deckung heraus nahm das Team die Rückraum-Schützen des Gegners früh in Empfang, besser noch: erarbeitete sich viele Ballgewinne, die es per Gegenstoß zur 6:4-Führung nutzte. Auch, weil das HLZ noch drei Freie liegen gelassen hatte, nahm Lübeck bereits nach acht Minuten die erste Auszeit. Sie sollte ihre Wirkung verfehlen: Die Gäste machten munter weiter und zogen über 11:8, 14:9 und 17:11 beinahe schon vorentscheidend davon. Denn es war die hohe Pausenführung (20:15), die das HLZ am Ende auf die Sekunde ins Ziel rettete.

„ »Das Spiel hätte keine Minute länger gehen dürfen« “ Co-Trainer Sebastian Supenkamp

„Das Spiel hätte keine Minute länger gehen dürfen, dann hätten wir verloren“, sagt Supenkamp mit dem Lachen des Gewinners. Die Trendwende war unmittelbar nach der Halbzeit gekommen, als der Gast den MTV mit vier verworfenen Angriffen zurück ins Spiel holte, plötzlich nur noch mit 20:19 vorne lag. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich ein Ahlener besonders hervortat: Schlussmann Sven Brockmeyer hielt den Sieg für das HLZ fest mit rund 15 Paraden. „Hut ab, dass die Jungs das über die Zeit gerettet haben. Da war Kampfgeist gefragt - und den haben wir bewiesen“, lobte Supenkamp.