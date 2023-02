HLZ-Sieben will den Drachen-Angriff abwehren

Es soll auf keinen Fall das verflixte siebte Spiel werden. Das Heimspiel des HLZ Ahlener SG am Samstagabend gegen die SGSH Dragons. Vielmehr möchte der heimische Handball-Drittligist endlich seinen Negativlauf von sechs sieglosen Begegnungen stoppen. Zudem würden die Hausherren due Gäste mit einem Sieg auf Distanz halten. Und Trainer Frederik Neuhaus hat auch schon so seine Vorstellungen.

Dunkle Wolken hängen derzeit nicht nur am Himmel über Ahlen. Nach einer Serie von 0:12 Punkten ballen sich die auch über den Drittliga-Handballern des HLZ Ahlener SG.

Richtig düster könnte es nach einer erneuten Niederlage gegen die Dragons aus Schalksmühle-Halver am Samstag, 19 Uhr, in der Ebert-Halle werden.

Denn den Achten aus Ahlen trennt nur ein Punkt von den Sauerländern, die den zehnten Rang einnehmen. Für Trainer Freddi Neuhaus ist die Negativserie noch kein Grund, Alarm zu schlagen. Er sieht die positiven Aspekte der letzten Partien. „Wir haben in den letzten sieben Spielen gegen die Top-Fünf der Liga gespielt“, erklärt er. „In der Hinrunde haben wir davon drei gewonnen und wichtige Pluspunkte gesammelt. Das ist uns jetzt nicht gelungen. Aber das dürfen wir auch nicht überbewerten.“

„ »Die Jungs lassen sich davon nicht beeindrucken« “ Trainer Frederik Neuhaus zur Reaktion auf die Negativserie

Das Team arbeite weiter konzentriert, betont Neuhaus. „Klar ist das eine neue Situation, mit der wir erstmal umgehen müssen, doch die Jungs lassen sich davon nicht beeindrucken.“ An das Hinspiel haben sie vor allem im HLZ-Lager keine guten Erinnerungen. Da gaben die Wersestädter eine komfortable Sechs-Tore-Führung in der zweiten Halbzeit aus der Hand und kassierte in der Schlussphase sogar noch einen vermeidbare 28:29-Niederlage bei den kriselnden Sauerländer Drachen.

Dragons können an HLZ-Sieben vorbeiziehen

Die haben sich mit viel Einsatz langsam, aber sicher aus dem Tabellenkeller wieder nach oben gearbeitet. Mit einem erneuten Sieg würden sie an der HLZ-Sieben vorbeiziehen und deren Lage verschärfen. Doch so weit will Neuhaus es gar nicht kommen lassen.

„Wir spielen auf Sieg“, sagt er. Aus der unrühmlichen zweiten Halbzeit gegen die Dragons haben Trainer und Spieler ihre Lehren gezogen. „So etwas darf uns nicht noch einmal passieren“, nimmt der HLZ-Trainer seine Jungs in die Pflicht.

Spiekermann, Bayer und Damm melden sich zurück

Personell kann Neuhaus endlich wieder aus dem Vollen schöpfen. „David Spiekermann hat die Woche wieder komplett mittrainiert, genauso wie Benedikt Bayer und Sebastian Damm“, sagt Neuhaus.

Die angeschlagenen Spiekermann und Bayer waren in Nordhemmern keine Verstärkung, Damm fehlte komplett.