Das Kreispokalduell der Dolberger Landesliga-Handballer gegen den Verbandsligisten RSV Altenbögge-Bönen sollte für den SVE nicht mehr als ein Aufgalopp für das nächste Punktspiel am Samstag beim VfL Brambauer sein. „Und das war es auch“, stellte Trainer Andreas Schwartz nach der 25:33 (11:16)-Niederlage fest.

Ergebnis nebensächlich

Das Ergebnis war für Schwartz von Beginn an völlig nebensächlich. Gegen die favorisierten Gäste, die aktuell den siebten Tabellenplatz in der Verbandsliga 2 belegen, hatte sich der Trainer wenig ausgerechnet: „Dafür ist der RSV zu stark besetzt.“

Von Beginn an ließen die Gäste keinen Zweifel aufkommen, wer in der Dolberger Mehrzweckhalle als Sieger vom Feld gehen würde. Über 3:0 (2.) und 5:4 (8.) setzte sich der Verbandsligist nach einer Viertelstunde standesgemäß auf 11:5 ab, um mit einer 16:11-Führung in die Pause zu gehen.

„Altenbögge hat uns über die gesamte Spielzeit mit der ersten und zweiten Welle dominiert“, analysierte Schwartz später. „Mit unserer zusammengewürfelten Mannschaft haben wir deren Angriffe nicht effektiv verteidigen können. Um das tun zu können, muss man schon eingespielt sein. Das waren wir in dieser Konstellation nicht.“

Positives Fazit

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich nichts. Die Gäste drückten nach Ballgewinn aufs Tempo und bauten so ihren Vorsprung in der 41. Minute erstmals auf acht Tore (23:15) aus. Diesen Abstand verwaltete der Verbandsligist sicher bis zum 33:25-Endstand.

Trotz der deutlichen Niederlage zog Schwartz ein positives Fazit. „Im Positionsangriff waren wir auf Augenhöhe“, lobte er. „Auch spielerisch waren wir nicht viel schlechter als der Gegner. Doch durch die erste und zweite Welle haben wir uns etliche Dinger gefangen. Wir sind nicht todtraurig, auch wenn wir am liebsten jedes Spiel gewinnen wollen.“

Tore SVE: Westhues (5), Krabus (4), Lodenkemper, Rödelbronn, Settele (je 3), Schröer, Strickmann, Northoff (je 2), Hülsmann (1)