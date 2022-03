In der Halle an der Hohen Ward geht es hoch her

Am Wochenende in Albersloh die Objekte der Begierde. Die Schleifen beim Turnier in der Hohen Ward.

Das erste Aprilwochenende steht in der Hohen Ward ganz im Zeichen des Turniersports. Am Samstag und Sonntag können sich Reiterinnen und Reiter in zahlreichen Dressur- und Springprüfungen miteinander messen, hierfür sind über 370 Nennungen beim gastgebenden Reit- und Fahrverein Albersloh eingegangen.

Begonnen wird am Samstag um 8 Uhr mit zwei A-Dressurprüfungen. Ab 11 Uhr kann der reiterliche Nachwuchs sein Können in Reiterwettbewerben zeigen. Es folgt um 14.15 Uhr eine kombinierte Dressur-Springprüfung der Klasse A. Zum Ende des Tages ab 16.30 Uhr gehen die Springreiter in zwei Prüfungen an den Start, zuerst eine Prüfung der Klasse A** und zum Abschluss eine Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde.

Sonntag steht im Zeichen des Springreitens

Am Sonntag eröffnen die Dressurreiter um 7.30 Uhr mit einer L-Dressurprüfung den zweiten Turniertag. Der restliche Tag ist den Springreitern vorbehalten. Zuerst gehen die jungen Pferde in einer Springpferdeprüfung der Klasse A für vier bis sechsjährige Pferde an den Start. Danach satteln um 12.15 wie am Vortag die jüngsten Reiter und Reiterinnen ihre Vierbeiner. Für sie geht es in verschiedenen Springwettbewerben bis 15 Uhr an den Start. Es folgt eine Stilspringprüfung der Klasse A. Ab 16.30 Uhr endet das Turnier mit einer Stilspringprüfung der Klasse L.

Während des Turniers haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, vom Zuschauerraum den Prüfungen zu folgen, von hier können die Reiter und ihre Pferde in beiden Reithallen beobachtet werden.

Aufgrund der Hygieneschutzverordnung muss ein 3G-Nachweis an beiden Turniertagen am Eingang zu den Hallen vorgelegt werden.