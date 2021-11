In Sendenhorst herrscht nach Anfangserfolgen Gesprächsbedarf

Sie haben Gesprächsbedarf, die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Sendenhorst und ihr Trainer. Und das ist gut so, hat nichts mit einer Krise zu tun. Ganz im Gegenteil. Nach gelungenem Einstand in neuer Liga werden die Ziele neu definiert.

Es läuft so richtig rund bei der SG Sendenhorst in der Damen-Landesliga. Am Wochenende sammelten die Spielgemeinschaft mit dem SV Ems Westbevern beim SV Teuto Riesenbeck etwas unerwartet einen weiteren überlegenen Sieg mit einem 3:1 (25:16, 20:25,25:17, 25:20).

Anfangs lief es mit einem 25:16-Satz wie geschmiert, der SV zeigte deutlich weniger Stärke als von Trainer Dieter Theis erwartet, und das in Abwesenheit der Stammkräfte Annika Neuhaus (Mitte) und Carina Klein (Außen). Die taktischen Ansagen vom SV-Trainer hatten es dafür in sich, was die Sendenhorsterinnen im zweiten Satz zu spüren bekamen als sie in einen 0:6-Rückstand fielen. Riesenbeck spielte hier zur Überraschung der Sendenhorsterinnen mit viel Auge, als ob im Vorhinein Scouting betrieben wurde. „Das hat mich echt erstaunt, das hat der SV echt gut gemacht. Wir haben es dann auch nicht geschafft, das noch zu drehen“, so Theis zum Satzverlust.

„Ich hab viele Erkenntnisse erlangt, was unsere Defizite betrifft“, stellte Theis auch fest. Seine Mannschaft hatte anschließend aber prompt eine Antwort parat und übernahm im dritten Satz wieder die Spielgestaltung, was mit einem 7:1-Auftakt eindrucksvolle Ausmaße annahm. Theis schonte hier seine Blockerinnen, indem die Riesenbecker Hinterfeldangriffe nicht mehr geblockt wurden. „Wir haben so einen guten Abwehr-Annahmeriegel, da kann man sich das leisten“, meinte Theis zur Überraschung seiner eigenen Spielerinnen. Der weiterhin taktisch gut aufgestellte SV hatte auch mit den Sendenhorster Einbeiner-Angriffen über die Mitte gut zu kämpfen, sodass zwei Satzsiege mit 25:17 und 25:20 die logische Konsequenz waren.

Drei Spiele, drei Siege und nur ein verlorener Satz – die Bilanz lässt Fragen nach dem Minimal-Ziel der Mannschaft lauter werden. „Wohin geht’s?“, fragt sich auch Theis, der selbst von der Leistung seiner Mannschaft in der Landesliga beeindruckt ist. In der kommenden Woche soll intern über das Ziel gesprochen werden. Der Klassenerhalt dürfte da kein Thema mehr sein.