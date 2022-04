Ismail Uysal erlöst ASK in der Nachspielzeit

Zwei Spiele mit durchaus unerwartetem Verlauf bot am Donnerstag das Kreisliga-Oberhaus. Während Verfolger Beckum, wenn auch dezimiert, stolperte, mühte sich der Tabellenführer. Allerdings steckte der ASK nie auf und wurde in der Nachspielzeit belohnt.

Musste sich am Donnerstag mit dem ASK ganz schön strecken: Alihan Birinci (l.) und der Tabellenführer der A-Liga kamen zu einem knappen 4:3-Sieg über die SpVg Oelde, bei dem Ismaiul Uysal den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit markierte.

Mit zwei Begegnungen verabschiedete sich die Kreisliga A bereits am Donnerstagabend in die kurze Osterpause. Die aber hatten es in sich. Fortuna Walstedde zieht am Samstag nach.

ASK Ahlen – SpVg Oelde 4:3

„Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt“, erklärte ASK-Trainer Bülent Kara nach dem 4:3 des ASK Ahlen gegen die SpVgg Oelde. Jan Baum hatte die Gäste in Führung gebracht, Erkan Baslarli das Spiel per Doppelschlag gedreht. Allerdings gelang Oelde durch Julian Kirsch das 2:2. Durch Nils Bollmers ging Oelde im Anschluss sogar in Führung. Nachdem Hasan Keskin für ASK ausgeglichen hatte, flog Oeldes Justus Wiegard mit gelbrot vom Platz. Kurz vor Schluss erlöste Ismail Uysal den Tabellenführer und traf zum 4:3 für ASK.

Germania Stromberg – Beckumer SpVg II 3:1

Mit argen Personalproblemen zu kämpfen hatte die SpVgg Beckum II gestern in Stromberg, sodass sogar Trainer René Horstmann spielte. Dennoch ging die BSV-Reserve durch Paul Franzpötter vom Punkt in Führung (31.). Im Anschluss hatte Franzpötter die Möglichkeit, erneut vom Punkt zu erhöhen, doch diesmal hielt Strombergs Schlussmann Maik Pott. Swierczek (47., 56.) und Spiekermann (71.) drehten die Partie zugunsten des SC Germania.

Am Samstag (16 Uhr) erwartet Germania Stromberg Fortuna Walstedde zum Nachholspiel.