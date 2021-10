Ist Fortuna Walstedde untrainierbar?

Viele Jahre segelte Fortuna Walstedde durch ruhiges Gewässer in der Kreisliga A. Doch die einst so glatte Oberfläche wurde in dieser Saison bereits ordentlich in Schwingung versetzt. Nun kommt auf die Fußballer aus dem Lambertusdorf die nächste große Welle zu.

Denn nachdem die Fortunen vor gut zwei Wochen Oliver Koch als Nachfolger von Michael Tenbrink, von dem sich die Walstedder Ende September letztlich einvernehmlich getrennt hatten, präsentiert haben, müssen sich die Verantwortlichen zum neuen Jahr schon wieder nach einem anderen Übungsleiter umschauen.

Koch wird seinen Vertrag, der bis zum 31. Dezember läuft, nicht verlängern und damit nur eine Übergangslösung bleiben. Das teilte er bereits am Freitag der Mannschaft mit. „Ich will, dass die Jungs regelmäßig zum Training kommen und mitziehen, aber wirklich gebessert haben sich die Beteiligung und Einstellung leider nicht“, offenbart der Bundeswehrsoldat. „Es mussten erneut einige Einheiten abgesagt werden und bei anderen Trainingsterminen waren nur vier bis fünf Spieler da“, ergänzt er. „So kann man nicht vernünftig arbeiten.“

Mangelnde Trainingsbeteiligung

Die mangelnde Beteiligung schlägt sich natürlich auch in den Ergebnissen der Fortunen nieder. Seit Wochen unterstützen A-Jugendliche und Spieler aus der Reserve die Erstvertretung. Am Sonntag mussten zusätzlich auch noch drei Akteure aus den Alten Herren aushelfen. „Wir haben oft nur Luft für eine Halbzeit“, ärgert sich Koch. „Die anderen 45 Minuten sind teilweise erschreckend“, schiebt er hinterher und hat da natürlich auch die 3:5-Pleite gegen Vorwärts nach einer 3:0-Führung im Sinn.

Fitness fehlt

Daniel Budde als Sportlicher Leiter bestätigt auf Nachfrage, dass das Fitnesslevel der Mannschaft zu wünschen übrig lasse. „Wenn man nicht regelmäßig trainiert, fehlt einfach die Ausdauer“, weiß auch er. „Wir führen so viele Gespräche, aber kriegen die Jungs nicht richtig wachgerüttelt“, erklärt er. „Sie befinden sich immer noch in einer Corona-Lethargie.“

„ »Wir haben die Seuche« “ Daniel Budde, Sportlicher Leiter bei Fortuna Walstedde

Hinzu würden natürlich auch noch andere Schwierigkeiten kommen. „Die einen haben Prüfungsphase, die anderen wichtige private Angelegenheiten. Das geht nun mal vor“, hat Budde Verständnis. Von den zahlreichen Verletzungen in den eigenen Reihen will der Sportliche Leiter gar nicht anfangen. „Wir haben die Seuche“, sagt er.

Die Entscheidung von Koch findet er schade. „Aber so haben wir immerhin genügend Zeit, um einen Nachfolger zu suchen“, so Budde.

Bleibt für die Fortunen also zu hoffen, dass sich der Wellengang schnell wieder legt – und es dann erst einmal ruhig bleibt.