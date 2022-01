Ivo Kolobaric schwebt über dem SV Drensteinfurt

An ihm kommt beim SV Drensteinfurt niemand vorbei. Dabei ist er schon seit fünf Jahren nicht mehr aktiv. Die acht Jahre aber, die Ivo Kolobaric das Fußballspiel in Stewwert prägte, werfen einen großen Schatten. Nicht zuletzt, weil er 2012 für eine Premiere sorgte. Auch wenn der Weg dorthin Nerven kostete.

Auch dank seiner Treffer spielte der SV Drensteinfurt in der Bezirksliga eine gute Rolle und belegte in der Saison 2016/17 Rang drei: Torjäger Ercan Taymaz (r.)

Aktuell ist viel in Bewegung beim SV Drensteinfurt. In der Winterpause wurde nicht nur auf dem Platz alles versucht, um das Ruder noch einmal herumzureißen. Auch neben dem Platz wurden die Weichen gestellt, damit die Formumkehr gelingt. Der Absturz in die Kreisliga A soll unter allen Umständen vermieden werden. Dafür musste das Trainerduo Daniel Stratmann/Volker Rüsing vorzeitig gehen. Nun soll Thorsten Heinze, der selbst beim Landesligisten TuS Wiescherhöfen Mitte Dezember seinen Hut nehmen musste, aber die Staffel 7 bestens kennt, die Kehrtwende schaffen. Ausgang offen.