Jankhöfer zurück vom SC Verl

RW Ahlen wird erneut auf dem Transfermarkt tätig. Vom SC Verl kehrt Sören Jankhöfer zurück. In der Jugend spielte der 19-Jährige mit einer kleinen Unterbrechung von der F1 bis zur U19 in Ahlen. Dann wagte er den Wechsel in die U19 zum Drittligisten SC Verl. Dort wurde er Meister in der Westfalenliga und stieg mit den Schwarzweißen in die Bundesliga auf. „Hier in Ahlen passt es unter anderem mit meinem Studium. Ich freue mich darauf, in dieser guten Regionalliga spielen zu können. Von der Mannschaft bin ich gut aufgenommen worden und werde versuchen, so viele Einsätze wie nur möglich zu bekommen“, sagt der gelernte Innenverteidiger.