Jede 0:2-Wertung bringt die SG Sendenhorst der Bezirksliga näher

Sendenhorst

So langsam drängt die Zeit. Denn sieben auf einen Streich kann die SG Sendenhorst nicht absolvieren. So viele Spiele hat der Handball-Landesligist nämlich schon verschoben und geparkt, sucht nach Nachholterminen. Das Problem dabei ist nicht nur, dass die Mannschaft in diesem Jahr noch nicht trainiert hat. Es gibt auch eine zu beachtende Frist.

Von Uwe Niemeyer