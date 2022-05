Jetzt auch noch Ivan...

Die Liste wird länger. Mit Andreas Ivan verliert Rot-Weiß Ahlen den nächsten Leistungsträger. Der offensive Flügelspieler – mit zehn Toren Ahlens gefährlichster Mann in der Vorsaison – wechselt zur U 23 des FC Schalke 04. Ein herber Verlust für den Regionalligisten, bei dem der Umbruch im Sommer somit größer ausfällt als geplant. Dass es den 27-jährigen Ivan nach Gelsenkirchen und nicht zu einem der Spitzenteams oder gar einem Drittligisten zieht, wurde in Ahlen mit Verwunderung zur Kenntnis genommen: „Wir wollen uns ja nächste Saison auch verbessern. Ich denke nicht, dass uns Schalke davoneilen wird“, sagt etwa RWA-Geschäftsführer Gero Stroemer. Die Ahlener Offerte zu einer möglichen Verlängerung war dem technisch beschlagenen Linksaußen jedenfalls nicht attraktiv genug, in der vergangenen Woche sagte Ivan den Verantwortlichen von RW Ahlen ab. Die somit in den nächsten Wochen eine Baustelle mehr zu bearbeiten haben. Bis dato stehen als Neuzugänge Hüseyin Bulut (RW Oberhausen) und Rückkehrer Cihan Özkara (Sariyer / 3. Liga Türkei) fest. Grund zur Sorge bestehe aber noch lange nicht, beruhigt Stroemer: „Wir hatten natürlich gehofft, den einen oder anderen Spieler halten zu können. Aber deshalb gerät hier jetzt nicht alles aus den Fugen.“