Jetzt doch: Harbaum macht’s

Was zunächst wie ein „Nein“ aussah, ist am Mittwoch doch ein „Ja“ geworden: Felix Harbaum heißt der alte, neue Mann an der Seitenlinie der Zweiten des HLZ Ahlener SG. Das zeigt sich glücklich über die Jetzt-Dauerlösung.

Am Dienstag musste noch spekuliert werden, am Mittwoch hatten sie schon entschieden. Und dann hat er es nämlich doch noch gemacht: Felix Harbaum heißt der neue Trainer an der Seitenlinie der Verbandsliga-Handballer des HLZ Ahlener SG. „Felix hat in der letzten Phase der zurückliegenden Saison einen guten Job gemacht. Da lag es auf der Hand, aus der Übergangslösung eine Dauerlösung zu generieren“, so Abteilungsleiter Ronald Zent.

Da sich der Neutrainer aktuell in einer beruflichen Weiterbildung befindet, erhält er Unterstützung aus dem Trainerteam der ersten Mannschaft und obendrein von einer A-Lizenz-Trainerin, die das Training regelmäßig begleitet. „Die Hauptverantwortung liegt bei Felix“, ist Zent angesichts der besonderen Situation wichtig. „Somit ist weiterhin eine professionelle und fundierte Ausbildung der vielen jungen Spieler im HLZ Ahlener SG gewährleistet“, so der Abteilungsleiter weiter.