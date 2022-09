„Jugend forscht“ – zweite Runde

Anführer: Mit Routinier Ferdi Hümmecke als Mannschaftskapitän geht die junge Mannschaft des HLZ Ahlener SG in die neue Saison in der Weststaffel der Dritten Liga.

Das Projekt „Jugend forscht“ geht in die zweite Runde. Handball-Drittligist HLZ Ahlener SG hat mit seiner jungen Mannschaft die vergangene Saison mit Platz sechs abgeschlossen. Ein Ergebnis, mit dem nicht nur Trainer Freddi Neuhaus zufrieden war. Am Samstag um 19 Uhr starten die Werse­städter in der Glockenspitzhalle bei der HSG Krefeld Niederrhein in die neue Saison.