Julia Krajewski liefert 

Der Donnerstag ist bei den Bundeschampionaten jener Tag, an dem die Vielseitigkeitsreiter ins Geschehen eingreifen. Und wenn dann auch noch eine Olympiasiegerin startet, ist große Aufmerksamkeit garantiert. Keine Frage: Julia Krajewski ist bei diesen Championaten eine Zugnummer.

Das zahlte die Reiterin des RFV Lingen, die inzwischen in Warendorf lebt, auch zurück. Mit ChinTonic legte sie in der Geländepferdeprüfung der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde eine Runde hin, wie sie kaum besser hätte sein können: Die Wertnote ist anzusiedeln zwischen einem Sehr gut und Ausgezeichnet. In Ziffern hieß das: 9,6. Damit hatte sie diese Finalqualifikation gewonnen. Zweiter wurde Jerome Robi-ne (Griesheim) mit Coby und der Note 9,0 vor der Schwedin Louise Romeike, die mit Clearsky eine 8,8 erhielt. Auch mit den zweiten Pferd, IcyTonic, ist Krajewski im Finale.

Den Weg ins Finale der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde schafften Frank Ost-holt (Warendorf), der mit Quasi Quax die Note 9,0 erhielt. Sara Algotsson-Ost-holt kann mit Cracks Chica und Dinathia fürs Finale planen. Dann sind auch Lisa Kleinbuntemeyer (Alverskir-chen-Everswinkel) mit Dra-gonero und Ann-Catrin Bier-lein (Warendorf) mit Come On Lotti dabei.

Alle Ergebnisse und weitere Infos sind unter bundeschampionate.tv zu finden.