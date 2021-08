Julia Niemeyer macht den Hattrick perfekt

Diese Serie hatte eine Fortsetzung. Bei der siebten Turnierauflage gewann Julia Niemeyer die Damen-Konkurrenz nun schon zum dritten Mal in Folge. Aber auch ansonsten waren Spielerinnen und Spieler des Gastgebers vorne zu finden, wenn es um die Platzierungen ging.

Julia Niemeyer hat ihre Serie ausgebaut. Zum dritten Mal in Folge gewann sie die Damen-Konkurrenz bei den 7. TVW-Open. Auch die Plätze zwei und drei gingen mit Janne Weber und Verena Krewerth an Spielerinnen des Gastgebers. Bei den Herren war der zwar im Finale außen vor. Dafür aber wurde Nenad Petrasivic bei den Herren 40 Zweiter. Lutz Trüschler, der in dieser Konkurrenz Rang drei einnahm, sowie Sohn Mats (Herren A) und Matthias Heinz (Herren 40), die die Nebenrunden gewannen, sorgten für eine starke Präsenz des Ausrichters.

Julia Niemeyer, die in diesem Sommer mit den TVW-Damen die Münsterlandliga sowie mit den Damen 30 aus Wanne-Eickel die Regionalliga anpeilt, wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Im Turnierverlauf gab sie keinen Satz ab, am Ende nur vier Spiele. Dem 6:0, 6:0 gegen Claire Kunstleve (TC Ostbevern) folgte im Halbfinale ein 6:0, 6:1 gegen Elif Özen vom TC Rheda. Im Finale waren die Verhältnisse beim 6:2, 6:1 gegen ihre Teamkameradin Janne Weber auch deutlich. Die Nummer 373 der deutschen Rangliste wurde somit ihrer turmhohen Favoritenrolle gerecht.

Siegerin gibt im ganzen Turnier nur vier Spiel ab

Dritte wurde Verena Krewerth, die im Spiel um Platz drei Elif Özen mit 6:3 und 6:4 bezwang, nachdem sie in der Vorschlussrunde noch gegen Weber unterlag (2:6, 3:6).

Vater und Sohn mischen vorne mit

In der Hauptrunde der Herren 40 mussten die Warendorfer Kai Berenskötter vom Oelder TC den Vortritt lassen. Nachdem Berenskötter im Semifinale Lutz Trüschler knapp mit 7:5, 4:6 und 10:4 bezwungen hatte, siegte er auch im Endspiel mit 7:5 und 6:1 gegen Nenad Petrasevic. Im kleinen Finale setzte sich Trüschler mit 7:5 und 6:3 gegen Markus Wagner (Bocholter TV) durch.

In der A-Klasse der Herren (LK 1 bis 11,9) drang Niklas Versmold vom TVW bis ins Halbfinale vor. In einem hochspannenden Match auf Augenhöhe musste er sich erst im Match-Tiebreak mit 7:10 Björn Berg aus Paderborn geschlagen geben. Mit 7:6 hatte Versmold den ersten Durchgang gewonnen, den zweiten aber mit 2:6 verloren. Immerhin gewann er das Spiel um Platz drei gegen Tim Buschmann (Sennelager). Den Turniersieg sicherte sich Noah Fitzon ( Arminia Gütersloh) durch einen 6:2, 6:0-Finalsieg.